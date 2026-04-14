AR글래스·유리기판·배터리 리사이클링 등 신사업 진출

산업통상부는 14일 제51차 사업재편계획심의위원회를 열고 반도체·배터리 등 첨단 산업 분야 8개 기업의 사업재편계획을 승인했다고 밝혔다.

승인 기업은 서울반도체, 유티아이, 지에스알테크, 이스켐, 청명기연환경, 은혜기업, 건우금속, 수인산업 등이며 이들 기업은 향후 5년간 총 2496억원을 투자하고 402명을 신규 고용할 계획이다.

구체적으로 디스플레이 부품업체인 서울반도체는 마이크로LED 원천기술을 기반으로 증강현실(AR) 글래스용 디스플레이 모듈 시장에 진출한다. 유티아이는 초박막 글래스 제조 기술을 활용해 반도체 패키지용 유리기판 사업으로 영역을 확대한다.

지에스알테크는 기존 철강 용광로 내화물 시공 사업에서 나아가, 이차전지 양극재 생산 후 폐기되는 내화물에서 리튬을 추출·재활용하는 사업에 진출한다. 이를 통해 배터리 원료 공급망 강화에도 기여할 것으로 기대된다. 건우금속은 내연기관차 부품 제조 기술에 인공지능(AI) 기반 자율제조 모델을 도입해 전기차용 환형 동력기어 개발에 나선다.

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정부는 이번 사업재편이 기업 경쟁력 강화뿐 아니라 산업 전반의 체질 개선으로 이어질 것으로 보고 있다. 김주훈 사업재편계획심의위원회 민간위원장은 "대내외 어려움 속에서도 기업들이 신시장 개척을 통해 새로운 성장동력을 확보하려는 노력을 높이 평가한다"며 "위원회도 사업재편을 적극 지원하겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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