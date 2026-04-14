용적률 최대 360%로 완화…최대 45층 변경

공원 담은 친환경 주거단지 조성

동대문구 전농12구역 재정비사업 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 동대문구 청량리역 초역세권 전농12구역에 548가구 규모의 주거단지가 들어선다. 사업성이 낮은 지역이었지만 용적률 상향·세대수 확대 등으로 인해 정비 사업에 속도를 붙였다.

서울시는 제3차 도시재정비위원회에서 동대문구 전농동 643-9번지 일대에 위치한 '전농12구역 재정비촉진계획 변경(안)'을 수정가결했다고 14일 밝혔다.

전농12구역은 청량리역(1호선·수인분당선·경의중앙선·경춘선)과 인접한 초역세권이지만 사업성이 낮아 장기간 추진이 어려웠다. 이에 시는 지난해 7월 발표한 '재정비촉진계획 수립기준 개선안'을 적용해 기준용적률을 최대 30%까지 완화하고 법적상한용적률을 1.2배까지 확대하는 등 사업 여건을 개선했다.

이번 계획 변경을 통해 용적률은 기존 240%에서 360% 이하로 상향됐고 공급 세대수도 당초 297가구에서 548가구(공공주택 134가구 포함)로 늘어났다. 높이 계획은 당초 30층으로 제한됐지만 도시 여건 변화를 반영해 최대 45층까지 개발이 가능해졌다.

이 외에도 지역주민들을 위한 인프라 시설도 강화된다. 낙후된 답십리로와 서울시립대로의 보도를 확장하고 소공원을 조성해 휴식공간을 제공한다. 또 가로변에 근린생활시설과 키즈카페, 노인 여가시설 등 주택정책시설을 배치한다.

스마트·친환경 특화계획도 적용해 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 홈, 경비·배송·청소 등 무인 로봇 기술을 통한 미래형 주거 환경을 조성할 예정이다. 미세먼지 저감을 위한 실내 스마트 환기시스템 구축, 입주민 건강관리를 위한 스마트 헬스케어존 등도 설치한다.

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시는 "전농12구역이 이번 재정비촉진계획 변경 결정으로 동북권 주거환경 개선과 함께 청량리역 일대 지역 활성화를 도모할 것으로 기대하고 있다"고 전했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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