'대통령이 결정하라 하면 어떻게 하나' 묻자

하 수석 "저는 남는 것으로 결정할 것" 답해

하정우 청와대 AI미래기획수석이 10일 서울 강남구 역삼동 GS타워에서 열린 AI혁신위원회 3차회의에서 발언하고 있다. 2026.4.10 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

여당으로부터 부산 북구갑 보궐선거 출마 러브콜을 받는 하정우 청와대 AI미래기획수석이 14일 "청와대에 집중해서 당분간은 일하기를 선호한다"고 말했다.

하 수석은 이날 SBS 김태현의 정치쇼에 출연해 "대통령께서 일하라고 했으니 일을 열심히 해야죠"라며 이같이 밝혔다. 하 수석은 "대통령의 의사결정에 따라 계속 일할 수도 있고 조금 다를 수도 있다"며 "대통령께서 알아서 하라 할 수도 있고 어떤 게 가장 국가 이익에 부합하는지 결정하실 것"이라고 설명했다.

이어 하 수석은 '대통령이 네가 결정하라고 하면 어떻게 할 것이냐'고 묻는 말에 "저는 남는 것으로 결정할 것"이라고 대답했다. 그는 "부산이 중요하지 않다는 게 아니고 부산의 인공지능(AI) 전환은 매우 중요하다"면서도 "지금 청와대서 하는 국가 전략이 중요하다고 제 기준으로 생각하고 있다"고 강조했다.

다만 하 수석은 "대통령이 생각하는 국익은 다를 수 있어서 그것 때문에 제가 스스로 결정을 하는 것은 아니고 (대통령에게) 의사를 여쭙는 것"이라고 부연했다.

또 하 수석은 '당에서는 8부 능선을 넘었다고 한다'는 질문에 "당이 생각하는 기준이 뭔지 잘 모르겠다"며 "저는 목요일(지난 9일) 이후로 따로 연락받거나 한 것은 없다"고 잘라 말했다. 정청래 더불어민주당 대표와의 만남에 대해서도 "계획이 나온 것은 없다"고 부연했다.

앞서 민주당 이연희 전략기획위원장은 지난 12일 기자간담회에서 "하 수석이 최근 당 사무총장과 중진들과 만났고, 이번 주에 정 대표가 직접 만나 출마를 요청할 계획"이라고 말한 바 있다.

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한편 이재명 대통령은 지난 9일 하 수석에게 "할 일도 많은데 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 언급했다. 이는 여당의 '하정우 차출론'을 에둘러 거론한 것으로 당시 하 수석은 "할 일에 집중하겠다"고 답했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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