아침 최저 7~12도, 낮 최고 15~28도

화요일인 14일은 전국이 대체로 흐린 가운데 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어지겠다.

기상청에 따르면 이날 기온은 평년(최저 3~10도·최고 15~20도)보다 높겠다. 아침 최저기온은 7~12도, 낮 최고기온은 15~28도가 되겠다. 낮 기온은 중부지방과 전라권 내륙을 중심으로 25도 이상까지 오르겠다. 당분간 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 전망이다.

서울 광화문광장에서 직장인들이 외투를 팔에 걸고 산책을 즐기고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

주요 도시별 낮 최고기온은 ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲춘천 25도 ▲강릉 16도 ▲대전 23도 ▲대구 20도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲부산 19도 ▲제주 17도 등으로 예상된다.

중부지방은 오후 한때 맑았다가 밤부터 다시 흐려지겠다. 비는 제주에서 시작돼 15일 오전까지 이어지겠고, 전남 해안과 경남 남해안에는 오후부터 밤사이 가끔 내리겠다.

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미세먼지는 전 권역 '좋음'에서 '보통' 수준을 보일 전망이다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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