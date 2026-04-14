李 대통령·이준석 명예훼손 혐의로 영장 청구 전 조사

"법 없이도 살아온 사람을 구속하겠단 건 정치적 보복"

전한길씨가 13일 서울 서초구 서울중앙지방검찰청에서 열린 구속영장 청구 전 피의자 조사에 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표의 명예를 훼손한 혐의로 경찰 구속영장이 신청된 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨(본명 전유관)가 검찰 조사에 출석하며 "백악관에 오라고 초청받은 사람을 구속하면 이재명 정권이 감당할 수 있겠느냐"고 으름장을 놨다.

서울중앙지검은 13일 전씨를 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 등 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 검사는 구속영장 신청이 접수된 건의 구속 사유 등을 심사하기 위해 필요한 경우 피의자 및 그 변호인을 면담·조사할 수 있다.

구속 기로 선 전한길…"전한길 구속은 李 정권의 종말"

전씨는 출석에 앞서 지검 앞에 모인 지지자들에게 "전한길에 대한 이런 무리한 고소·고발은 정치적 보복이다"라고 주장했다. 그는 "전한길 구속은 이재명 정권의 종말을 가리키는 것"이라며 "감당할 수 있으면 구속 한번 시켜 보라"고 말했다.

이어 "트럼프 대통령이 베네수엘라 마두로를 체포하고, 이란의 하메네이를 사살하고 그다음엔 누구 차례냐"며 "이재명 차례일지, 김정은 차례일지는 모르겠지만 부정선거 의혹을 조사해 달라는 데 잘못된 것 없죠?"라고 반문했다.

그러면서 "지금 미국·이란 전쟁 때문에 백악관 초청이 5월로 늦춰졌는데, 백악관 가기로 한 전한길을 구속시키면 감당할 수 있겠냐"고 했다. 그는 "2030 청년들에게는 공공의 적 정치인 4명이 있다. 범죄자 이재명, 범죄자 조국, 도망 다니는 이준석, 배신자 한동훈 이 4명은 정치에서 사라져야 한다"고 강조했다.

의혹 검증 질문엔 "인용"

다만 본인 혐의와 관련해 '제기한 의혹을 어떻게 검증했느냐'는 질문에는 "인용 보도한 것으로 제가 최초로 의혹을 제기한 건 아니다"라며 즉답을 피했다.

전씨가 지난 2월12일 경찰조사를 받기위해 서울 동작경찰서를 출석, 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 원본보기 아이콘

전씨는 지난달 18일 자신의 유튜브 채널에서 '이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다'는 한 남성의 주장을 내보내고, 지난달 27일엔 '개혁신당 이준석 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓'이라고 주장했다가 고소·고발됐다. 또 '울산 석유 90만 배럴 북한 유입설'과 관련해서는 산업통상부로부터 고발당했다.

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서울경찰청 형사기동대는 지난달부터 이달까지 전씨를 세 차례 불러 조사한 끝에 구속영장을 신청했다. 검찰은 구속영장 청구 전 피의자 조사를 통해 전씨의 소명을 들은 뒤 구속 수사 필요성을 판단할 예정이다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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