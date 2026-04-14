아메리카노와 세트 구매 시 할인

할리스가 5월 가정의 달을 앞두고 '피치 플라워 케이크'를 15일 출시한다.

할리스가 5월 가정의 달을 앞두고 '피치 플라워 케이크'를 15일 출시한다. 할리스 제공 AD 원본보기 아이콘

미니 사이즈로 출시된 이 케이크는 하얀 생크림 위에 만개한 분홍빛 플라워 머랭을 올렸다. 핑크빛 딸기 케이크 시트, 플라워 머랭을 올리고, 시트에 달콤한 마스카포네 생크림과 복숭아 콩포트를 샌딩했다. 투명 케이크 상자에 원하는 대로 메시지를 작성해 마음을 전하는 것도 가능하다. 제품 가격은 9500원이다.

AD

할리스는 출시 기념으로 제품 구매 시 크라운 추가 적립을 제공하고, 아메리카노와 세트 구매 시 할인도 제공한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>