경기 파주시는 2026년 '일자리 1만4248개 창출'과 '고용률 69.5% 달성'을 위해 1051억원의 예산을 투입하는 일자리 대책 세부계획을 수립·공시했다.

파주시, 2026년 일자리 14,248개 창출 목표 제시. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지역일자리 공시제에 따라 2026년 파주시 일자리 대책 세부계획을 파주시청 누리집에 공시했으며, 이는 지역 여건을 반영한 일자리 목표와 추진 전략을 매년 시민에게 공개하고 성실히 이행하기 위한 것이다.

올해는 중동사태로 인한 불안정한 경제 상황과 민생경제, 고용시장 위기에 대응해 지난해보다 목표 고용률을 0.4%p 높여 69.5%로 설정했다. 또한, 175개 사업에 1051억원의 예산을 투입해 직접일자리 7141개, 고용서비스 5454개 등 1만4248개의 일자리를 창출한다.

2026년 파주시 일자리 대책의 5대 추진 전략은 ▲기업 지원을 통한 고용 창출 ▲건강한 창업가 육성 ▲맞춤형 일자리 창출 ▲다양한 고용서비스 지원 ▲일자리 기반시설 조성이며, 13개 세부 과제를 추진해 차질 없이 목표를 달성할 방침이다.

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천유경 민생경제국장은 "최근 어려운 경제 여건 속에서도 목표치를 상향 조정했다"며 "더 좋은 일자리가 넘치는 미래도약 경제도시 파주를 위해 앞으로도 민생안정 일자리 정책 추진에 적극 힘쓰겠다"고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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