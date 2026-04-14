iM금융오픈 우승 세계랭킹 43위

티띠꾼, 코르다, 김효주 1~3위 포진

김세영 10위, 유해란 13위, 최혜진 17위

'슈퍼 루키' 김민솔이 세계랭킹 43위로 올라섰다.

김민솔은 13일(현지시간) 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 1.87점을 받아 지난주 73위보다 30계단 상승한 43위에 올랐다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하는 선수 중에서 가장 높은 순위다.

올해 KLPGA 투어 신인인 김민솔은 12일 경북 구미 골프존카운티 선산(파72·6778야드)에서 끝난 iM금융오픈(총상금 10억원)에서 최종 합계 11언더파 277타를 기록, 공동 2위에 4타 앞선 우승을 차지했다.

김민솔이 iM금융오픈 우승 직후 공식 인터뷰를 하고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

김민솔은 나흘 내내 선두를 지킨 와이어 투 와이어 우승을 달성했다. 지난해 BC카드·한경레이디스컵, 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에 이어 통산 3승이다. 작년 2승을 거뒀지만 출전 수 부족으로 신인 자격으로 투어에 나서고 있다.

2006년생인 김민솔은 세계랭킹 50위 이내 선수 가운데 최연소다. 지난주까지는 47위였던 2005년생 스가 후카(일본)가 50위 내 최연소 선수였다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회가 없어서 상위권의 변화는 없었다. 지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 김효주가 1∼3위를 유지했다.

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한국은 김세영 10위, 유해란 13위, 최혜진이 17위에 자리했다. 김아림 27위, 황유민 32위, 이소미 39위, 임진희 40위, 고진영 42위, 홍정민은 46위다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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