첨단 가전·생활 습관 결합

일상 속 '청결 시스템' 주목

종량제·분리수거·실내화 문화

영국 매체가 한국의 청결한 생활 문화에 대해 'K-위생(K-Hygiene)'이라는 표현까지 사용하며 위생 시스템을 집중 조명했다.

지난 8일(현지시간) 데일리메일은 한국을 "세계에서 가장 깨끗한 나라 중 하나"로 소개하며, 일상 전반에 걸친 위생 관리 방식과 첨단 청소 가전 문화를 소개했다. 매체는 한국이 단순한 환경 정비를 넘어 기술과 생활 습관이 결합한 '청결 시스템'을 갖춘 국가라고 평가했다.

한국에서는 로봇청소기를 비롯해 ‘자동 밀봉’ 스마트 쓰레기통, 자외선(UV)으로 칼과 도마를 살균하는 기기, 신발장 탈취·살균 시스템, 무선 집먼지진드기 제거기 등 다양한 청소 가전을 사용하고 있다고 소개했다. 틱톡 AD 원본보기 아이콘

해당 보도를 보면, 한국 가정에서는 로봇청소기, 자동 밀봉 스마트 쓰레기통, 자외선(UV) 살균 기기, 신발장 탈취 시스템, 무선 집먼지진드기 제거기 등 다양한 위생 가전이 일상적으로 사용되고 있다. 특히 이러한 제품들이 일부 계층이 아닌 일반 가정에서도 널리 활용된다는 점이 인상적이라는 평가다.

외신은 한국의 청결함이 단순히 거리 환경에 국한되지 않고 생활 전반에 깊게 자리 잡은 문화라고 분석했다. 철저한 분리수거 제도와 음식물 쓰레기 관리, 실내에서 신발을 벗는 생활 방식, 공공장소 위생 관리 등이 복합적으로 작용하며 '청결 국가' 이미지를 형성하고 있다는 설명이다.

이 같은 특징은 소셜미디어)에서도 확산하고 있다. 'Korean cleaning(한국식 청소)' 해시태그와 함께 한국의 청소 문화와 다양한 가전제품이 공유되며 글로벌 이용자들의 관심을 끌고 있다. 한국을 방문한 외국인 인플루언서들이 스마트홈 환경과 의류 관리기(스타일러) 등을 소개하며 놀라움을 표하는 영상도 다수 게시됐다.

이 같은 특징은 소셜미디어)에서도 확산하고 있다. 'Korean cleaning(한국식 청소)' 해시태그와 함께 한국의 청소 문화와 다양한 가전제품이 공유되며 글로벌 이용자들의 관심을 끌고 있다 사진은 자동 밀봉 쓰레기통과 과일·채소 살균기. 틱톡 원본보기 아이콘

매체는 한국의 위생 문화가 단기간에 형성된 것이 아니라고 짚었다. 1950년대 6·25 전쟁 이후 빈곤과 비위생적 환경을 겪었지만, 1990년대 종량제 봉투 시행과 불법 투기 단속 강화 등을 통해 생활 환경이 크게 개선됐다는 것이다. 이를 계기로 청결이 중요한 사회적 기준으로 자리 잡았다는 분석이다.

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해외 누리꾼 반응도 이어졌다. 일부는 "한국은 미래에 사는 것 같다", "도시가 매우 깨끗하다"며 긍정적인 평가를 했다. 반면 일부 누리꾼은 "과도한 플라스틱 사용이 우려된다", "지나친 청결은 면역에 부정적일 수 있다", "이렇게 많은 기기가 꼭 필요한지 의문"이라는 의견도 있었다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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