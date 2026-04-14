직원 34명 장관표창 및 1일 휴가

6명은 별도로 100만원 포상금

기획예산처가 중동 전쟁 위기 극복을 위한 2026년 추가경정예산의 신속한 편성과 국회 통과에 기여한 직원들의 공로를 치하했다.

박홍근 기획예산처 장관이 포상 수여 후 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 기획예산처. AD 원본보기 아이콘

기획예산처는 13일 정부세종청사 중앙동에서 박홍근 장관 주재로 '2026년 추가경정예산 관련 업무유공 포상 수여식'을 개최했다. 이번 포상은 역대 최단기간인 17일 만에 추경안을 편성하고, 국회 심사 대응 및 사전 집행계획 수립에 헌신한 직원들을 격려하기 위해 마련됐다.

이날 수여식에서는 추경 관련 소관 직원 34명이 장관 표창과 함께 부상, 1일의 포상휴가를 받았다. 특히 특별한 공로가 인정된 정책우수자 6명에게는 1인당 100만 원의 포상금이 별도로 수여됐다.

박홍근 장관은 "금번 추가경정예산은 사업 발굴부터 국회 통과, 집행에 이르기까지 직원들의 피와 땀이 녹아있다"며 "그 땀은 결국 국민의 삶과 직결된다는 점을 명심해달라"고 당부했다. 이어 "직원들의 헌신이 당연하게 여겨지지 않고 정당하게 평가받는 조직문화를 자리 잡게 하겠다"며 탁월한 성과에 대한 실질적 보상 원칙을 강조했다.

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기획처는 이번 포상이 추경 편성과 같은 고강도 업무를 수행한 직원들의 사기를 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있으며, 향후 성과 중심 평가와 보상체계를 확립해 나갈 계획이다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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