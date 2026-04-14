콘진원, 나주시·농협과 영농 일손 도와
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나주배박물관서 발대식
배 화접·꽃따기 작업 지원
콘진원 임직원들이 농가에 방문해 일손돕기 활동을 하고 있다.
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한국콘텐츠진흥원은 13일 나주시·한국농어촌공사·범농협 임직원 등과 함께 나주배박물관에서 영농 지원 발대식을 열고 농촌 일손 돕기에 나섰다.
발대식에는 약 200명이 참여해 농번기 인력 부족 문제 해결을 위한 공동 대응 방안을 논의했다. 자원봉사자 서른 명은 나주시 금천면 일대 농가로 이동해 배 화접·꽃따기 작업도 지원했다.
콘진원은 보건복지부 주관 지역사회 공헌 인정제에서 최고등급을 3년 연속 획득했으며, 인정기관으로 6년 연속 선정됐다.
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엄윤상 콘진원 경영전략본부장은 "유관기관과 협력을 강화해 지역사회에 실질적으로 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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