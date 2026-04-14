일본 골든위크 앞두고

강원 관광 집중 홍보

현지 업계 협력 확대

강원특별자치도와 강원관광재단이 문화체육관광부와 한국관광공사가 일본 2개 도시에서 개최한 'K-관광 로드쇼'에 참가해 일본 관광객 유치 확대를 위한 전략 홍보 활동을 펼치며 의미 있는 성과를 거뒀다.

일본 케이 관광 로드쇼 참가. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 케이(K)-관광 로드쇼는 일본 최대 연휴인 '골든위크'를 앞두고 오사카, 도쿄에서 열렸으며, 한국의 지역관광 콘텐츠와 최신 여행 흐름을 현지에 소개하기 위해 마련됐다. 일본은 한국 관광시장의 핵심 국가이자 재방문율이 높은 전략 시장이다.

이에 따라 일본 관광객의 높은 미식 선호도를 반영해 강원만의 음식 관광 콘텐츠를 앞세웠다. 춘천 닭갈비와 막국수, 강릉 커피거리, 속초 해산물, 횡성 한우, 지역 전통주 등 강원의 대표 먹거리와 음식 여행 코스를 집중 소개해 큰 호응을 얻었다.

여행사·항공사·온라인 여행 예약업체 등이 참여한 기업 대상 상담 행사에서는 일본 관광업계 관계자들과 강원 관광상품 개발 협의를 진행했다. 짧은 일정으로 즐길 수 있는 2박3일 상품, 음식 중심 주제 여행, 계절 체류형 상품, 외국인 개별관광객 전용택시를 활용한 맞춤형 지역 순회 상품 등 일본 소비자 성향에 맞춘 다양한 협력 방안이 논의됐다.

일본 현지 여행업계는 최근 한국 재방문 수요가 증가하면서 서울 중심 여행에서 벗어나 지역 특색을 경험할 수 있는 관광지 선호가 높아지고 있다며, 자연과 음식, 체험 요소를 모두 갖춘 강원 관광상품 경쟁력을 높게 평가한 것으로 전해졌다.

일반 소비자를 대상으로 열린 체험 행사장에서는 강원 관광 정보를 직접 소개하고 다양한 참여 행사를 운영했다. 방문객들은 강원 음식 관광과 계절별 여행지, 지역 축제, 체험형 관광 콘텐츠 등에 높은 관심을 보였으며 누리소통망 연계 행사에도 적극 참여했다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 케이(K)-관광 로드쇼는 강원 관광의 다채로운 매력을 일본 시장에 효과적으로 알리는 계기가 됐다"며 "기업 대상 상담 행사와 소비자 대상 홍보 행사를 통해 실질적인 관광객 유치 기반을 다졌다"고 밝혔다.

이어 "2025년에 이어 추진 중인 '2026 강원 방문의 해'를 성공적으로 마무리할 수 있도록 일본을 비롯한 해외 관광객 유치 확대에 더욱 힘쓰겠다"며 "사계절 내내 찾고 싶은 세계적 관광지 강원의 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

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강원특별자치도와 강원관광재단은 앞으로도 일본 시장을 비롯한 주요 해외 시장을 대상으로 맞춤형 홍보와 판촉 활동을 강화해 강원 관광 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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