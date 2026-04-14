미술 전시·기념식·어울한마당 부스 등

서울 은평구(구청장 김미경)가 오는 16~17일 불광천 일대에서 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 개최한다. '너와 나, 우리 모두가 행복한 은평'을 슬로건으로 내건 이번 축제는 장애인 인식 개선과 지역 주민 간 소통을 목적으로 마련됐다.

제46회 장애인의 날 기념 ‘은평봄봄축제’ 포스터. 은평구 제공.

제46회 장애인의 날 기념 ‘은평봄봄축제’ 포스터. 은평구 제공.

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첫날인 16일에는 두빛나래교에서 은평춘당으로 이어지는 산책로를 따라 장애인 예술가 미술 전시가 열린다. 17일에는 불광천 수변무대에서 장애인의 날 기념식이 진행된다. 자립준비청년 단체 '모아앙상블' 공연을 시작으로 장애인복지 유공자 표창 수여, 발달장애인 합창단 '예그리나 합창단' 축하공연 순으로 이어진다.


같은 날 신흥상가교와 두빛나래교 사이에서는 '어울한마당' 부스가 운영된다. 직업재활생산품 홍보·판매, 체험 프로그램, 인식 개선 캠페인 등이 마련되며, 수변무대에서는 밴드·댄스·난타·마술 등 장애인 예술가 공연도 펼쳐진다.

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김미경 은평구청장은 "장애인과 비장애인이 서로 이해하고 공감하는 자리가 되길 바란다"며 "누구도 소외되지 않는 복지 도시 은평을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.


김민진 기자 enter@asiae.co.kr
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