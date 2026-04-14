고양시, QR코드 스캔 시

위치정보 음성 안내

긴급 문자신고 기능 제공

경기 고양특례시(시장 이동환)는 축제 및 공연장 인근에 'QR코드를 탑재한 스마트 기초번호판' 238개소를 설치했다고 14일 밝혔다.

고양시, 축제 및 공연장 주변에 ‘스마트 기초번호판’ 238개소 설치. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 2026고양국제꽃박람회가 열릴 일산호수공원과 BTS 콘서트 등 대형공연이 개최되는 고양종합운동장 등 인파가 몰리는 주요 이동 경로를 중심으로 기초번호판을 설치했다.

기초번호판은 건물이 없는 도로변의 가로등이나 신호등에 설치돼 현재 위치정보를 제공하는 주소정보시설이다.

이번에 설치된 스마트 기초번호판은 QR코드를 스캔하면 현재 위치를 음성으로 안내하고 원터치 긴급 문자신고 기능도 제공한다. 또 행정안전부 주소정보누리집과 연계돼 정확한 위치조회가 가능하다.

아울러 QR코드 스캔 시, 고양국제꽃박람회 누리집 및 안내도(디지털 지도) 등과 연계돼 행사, 관광 정보를 한눈에 확인할 수 있다.

고양시 관계자는 "스마트 기초번호판을 통해 지역 안전망이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "고양시민과 고양시를 방문하는 관람객들이 안전하고 편리하게 행사, 관광을 즐길 수 있도록 더 노력하겠다"고 말했다.

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한편, 시는 기초번호판 이외에 건물번호판, 사물주소판 등 6만7000여 개의 주소정보시설을 관리하고 있으며, 앞으로 시설물 내 QR코드를 통해 고양시의 다양한 행사, 문화, 관광 정보를 지속적으로 제공할 계획이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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