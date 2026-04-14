오월드 근접 거리서 포획 작전 진행 중

지난 8일 오전 대전 오월드 사파리에서 탈출한 늑대 ‘늑구’의 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대전 오월드 사파리를 탈출해 엿새째 행방이 묘연했던 늑대 '늑구'가 인근 야산에서 발견되면서 당국이 본격적인 포획 작업에 나섰다.

14일 대전소방본부에 따르면 13일 저녁 10시43분 오월드 인근 야산에서 늑구를 목격했다는 신고가 119에 접수됐다. 수색 당국이 현장을 확인한 결과 해당 개체는 탈출했던 늑구로 파악됐다. 발견 지점은 오월드에서 약 1.8㎞ 떨어진 곳으로 알려졌다.

엿새만에 발견…무리한 포획 대신 대치 중

소방과 경찰, 동물 관련 기관은 즉시 현장에 출동해 마취총 등 장비를 동원했지만 야간으로 시야 확보가 어려운 점을 고려해 무리한 포획 대신 일정 거리를 유지한 채 대치 상태를 이어갔다.

늑구와의 거리는 약 100~150m 수준으로 유지되고 있으며 당국은 수색 인력을 추가 투입해 포획 작전을 본격화할 계획이다. 이후에는 늑구를 오월드 방향으로 유도해 안전하게 확보하는 방안도 검토 중이다.

지난 9일 대전 오월드에 119 소방관들이 대기하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

늑구는 지난 8일 오전 9시18분 대전오월드 사파리 철조망 밑 땅을 파고 동물원을 탈출했다. 탈출 직후부터 수색이 이어졌으나 늑구는 좀처럼 모습을 드러내지 않았다.

마지막으로 확인된 것은 탈출 다음 날인 지난 9일 오전 1시30분쯤이었다. 당시 오월드 인근 야산에서 열화상카메라에 포착됐지만 드론 운용 과정에서 놓친 이후 행방이 끊겼다.

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이후 수색은 장기화됐다. 수색 당국은 오월드 반경 6㎞ 이내를 중심으로 드론 10여 대를 투입해 수색을 이어갔고, 발자국과 배설물 등 흔적 조사도 병행했지만 뚜렷한 단서를 확보하지 못했다. 포획 틀에 설치한 먹이에도 늑구는 접근하지 않은 것으로 확인됐다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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