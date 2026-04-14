경기도가 여성 가구 주거지 내 범죄 예방을 위해 '여성안심패키지 보급사업'을 추진한다.


경기도는 이달 20일부터 다음달 1일까지 도내 거주하는 여성 1인가구, 한부모가정, 범죄피해여성, 여성으로만 이루어진 가구 등 총 1000가구에 호신용 경보기 등을 담은 안심 패키지를 보급한다고 14일 밝혔다.

신청은 경기민원24(gg24.gg.go.kr)를 통해 온라인으로 하거나, 각 시군 누리집 또는 거주지 행정복지센터로 방문하면 된다.


경기도의 여성 1인가구 안심 패키지 보급 포스터

경기도의 여성 1인가구 안심 패키지 보급 포스터

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다만 고양시와 부천시는 자체 계획에 따라 사업을 별도 운영하므로 모집 일정과 신청 방법 등 해당 시군 공고문을 확인해야 한다.

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최선숙 경기도여성비전센터 소장은 "여성안심패키지는 도민의 안전한 일상을 돕기 위한 실질적인 지원사업"이라며 "지원 물량이 한정된 만큼 신청기간 내 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.


이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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