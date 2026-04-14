캠페인·교육·제로웨이스트 아파트 '3트랙'

지하철역·전통시장 거리 캠페인도

서울 마포구가 생활폐기물 줄이기에 속도를 낸다. 현장 캠페인과 맞춤형 교육, 공동주택 폐기물 감량 모델 구축을 동시에 추진하는 '3트랙' 전략이다.

마포구 직원과 주민들이 올바른 분리배출 캠페인에 참여해 결의를 다지고 있다. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 서울시 생활폐기물 감량정책에 맞춰 재활용률을 높이고 쓰레기 발생량 자체를 줄이는 '자원순환 도시 마포' 구현에 나선다고 14일 밝혔다.

현장 캠페인은 이미 시작됐다. 지난달 10일 전 직원이 참여하는 '분리배출 실천 서약 챌린지'를 시작으로, 이달부터는 유동인구가 많은 지하철역·전통시장·주요 상점가로 거리 캠페인을 확대했다. 각 동 주민센터도 거점으로 활용해 구민 대상 '분리배출 다짐 캠페인'을 병행한다.

교육은 어린 세대부터 잡는다. 구는 지역 내 유치원·학교를 직접 찾아가는 자원순환 교육을 운영 중이다. 3월 선착순 신청으로 약 4000명을 확보했으며, 8월 말까지 분리배출 방법과 재활용 가치를 쉽게 전달한다는 계획이다.

공동주택 대상 사업도 추진 중이다. 3월부터 7월까지 진행되는 '마포형 제로웨이스트 아파트 모델 만들기'는 단지 내 쓰레기 발생 최소화와 재활용률 극대화를 목표로 한 표준 모델 구축 사업이다.

구의 폐기물 감량 대책인 '소각제로가게'를 도입한 공동주택 중 참여 단지를 공개모집했으며, 선정 단지에는 관리소장·입주자대표회의·입주민으로 구성된 사업단을 꾸린다. '분리배출 주민실천단'도 별도 운영해 생활 밀착형 교육과 캠페인을 이어간다.

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마포구 관계자는 "생활폐기물 감량은 구민 여러분의 꾸준한 실천이 모여야 가능한 과제"라며 "분리배출이 불편함이 아닌 자연스러운 일상으로 자리 잡을 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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