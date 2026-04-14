도널드 트럼프 미국 대통령이 음식 배달 애플리케이션(앱) 기사와 즉석 기자회견을 가지며 자신의 '팁 비과세' 정책을 홍보했다.

13일(현지시간) AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 배달앱 '도어대시'의 배달 기사 샤론 시먼스로부터 백악관 집무실로 맥도날드 두 봉지를 배달받고 100달러(약 14만8150원)의 팁을 줬다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 도어대시 배달기사. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

시먼스가 백악관 집무실 외부 문에서 노크하자 트럼프 대통령은 집무실 밖에서 기다리던 기자단을 가리키며 시먼스에게 간단한 기자회견을 제안했다. 이어 기자들과 호르무즈 해협 봉쇄, 교황과의 갈등 등에 대한 질의응답을 주고받은 뒤 옆에 서 있던 시먼스에게 말을 걸었다.

트럼프 대통령은 "나에게 투표했다고 생각하는데, 그렇지 않나"라고 묻자 시먼스는 "아마도"라고 답했다. 이에 트럼프 대통령은 "당신이 열렬한 지지자라 들었다. 감사하다"고 했다.

또 그가 민주당을 공격할 때 자주 사용하는 트랜스젠더 선수 문제를 언급하며 "남성이 여성 스포츠에 참여해야 한다고 보나"라고 물었다. 시먼스는 "그 문제에 대해 의견이 없다"며 답변을 피한 뒤 "나는 팁 비과세에 대해 얘기하러 왔다"고 답했다.

팁 비과세는 트럼프 대통령이 자신의 치적으로 홍보하는 정책 중 하나다. 미국 서비스업 종사자들은 손님이 주는 팁을 주 수입원으로 삼는 경우가 많은데, 팁 수입에 일정 한도까지 소득세를 부과하지 않게 했다.

트럼프 대통령은 배달 음식을 받기 위해 나오면서 취재진을 향해 연출된 것이 아니라고 했으나, 자신의 정책을 지지하는 배달 기사와 즉석 기자회견을 하고, 팁 비과세 관련 얘기를 하러 왔다는 시먼스의 발언으로 볼 때 사전에 기획된 것으로 보인다. AP는 백악관 경내에 들어가는 것조차 사전 허가를 받고 보안 검색대를 통과해야 하는데 대통령 가까이 다가가는 것은 추가적인 보안 검색과 신원 조사 없이는 불가능했다고 짚었다. 트럼프 대통령은 2024년 대선 유세 기간에도 펜실베이니아주의 맥도날드에서 감자튀김을 만들고 드라이브스루에서 주문을 받은 적 있다.

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시먼스는 도어대시를 통해 성명을 발표하며 "팁 비과세는 내가 벌고 마땅히 받아야 할 팁을 더 많이 유지할 수 있게 해준다"고 팁 비과세 정책을 환영했다. 그는 팁 비과세로 1만1000달러를 더 벌게 됐으며, 남편이 암 투병 중인 상황에서 이 돈이 매우 중요했다고 밝혔다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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