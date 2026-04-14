경기 성남시는 지난 13일 야탑역 광장에서 성남시민과 에너지 3사가 함께하는 에너지절약 홍보 캠페인을 개최했다고 14일 밝혔다.

신상진 성남시장 등 참가자들이 지난 13일 야탑역 광장에서 성남시민과 에너지 3사가 함께하는 에너지절약 홍보 캠페인을 개최하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 자원 위기에 대응하고 에너지절약 실천 의지를 확산하고자 마련된 것으로, 성남시장을 비롯해 성남시민, 관내 에너지 3사인 남동발전, 한국지역난방공사, 코원에너지서비스, 성남시 산하기관 등 약 400명이 참여해 민·관 협력 기반의 에너지 절약 실천 의지를 다졌다.

행사에서는 에너지절약 결의문을 낭독하며 일상 속 절약 실천에 대한 공동 의지를 표명했으며, 이후 성남시장과 참가자들이 함께 야탑역 일대에서 가두행진을 진행했다.

참가자들은 피켓과 홍보물을 활용해 시민들에게 에너지 절약의 필요성과 실천 방법을 알리며 적극적인 홍보 활동을 펼쳤다.

특히 현장에서는 적정 실내온도 유지, 대기전력 차단, 고효율 가전제품 사용, 불필요한 조명 소등 등 생활 속에서 쉽게 실천 가능한 에너지 절약 수칙을 중심으로 안내해 시민들의 공감과 참여를 이끌어냈다.

성남시가 지난 13일 야탑역 광장에서 성남시민과 에너지 3사가 함께하는 에너지절약 홍보 캠페인을 개최하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

성남시는 이번 캠페인을 계기로 "성남시민의 작은 실천이 자원위기 극복에 큰 힘이 됩니다"라는 참여형 에너지절약 운동을 지속적으로 확대하고, 공공기관과 에너지 관련 기관 간 협력을 강화해 지역 전반에 에너지 절약 문화를 정착시켜 나갈 계획이다.

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신상진 성남시장은 "에너지 절약은 시민의 자발적인 참여가 무엇보다 중요하다"며 "자원 위기를 극복해 나갈 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 참여를 당부드린다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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