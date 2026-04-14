용인시, 시설물 안전 이력 투명 공개

보도육교·옹벽 등 64곳에 표시판 부착

QR코드로 누구나 실시간 정보 확인·민원 신고 가능

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지역 내 육교와 옹벽에 안전 점검 이력과 결과를 시민 누구나 알 수 있도록 '도로시설물 안전 점검 표시제'를 시행한다고 14일 밝혔다.

이현중학교 앞 옹벽에 설치된 안전 정보 표시판. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

도로시설물 안전 점검 표시제는 시민들이 육교와 옹벽 같은 시설물에 대한 안전사고 우려를 해소하고, 시설물 관리의 투명성을 높이고자 추진된 신규 시책이다.

시는 시민들이 많이 이용하는 보도육교 54곳, 보강토 옹벽 10곳 등 '시설물안전법'상 도로시설물 64곳에 시설물 안전 정보 표시판을 설치했다.

시설물 안전 정보 표시판에는 최근 시행한 정기 안전 점검 결과를 기록했다.

표시판에는 스마트폰으로 상세한 시설물 안전상태를 바로 확인하고, 안전신문고 등 민원 신고 절차까지 편리하게 이용할 수 있도록 큐알(QR)코드도 함께 넣었다.

표시판은 보도육교 엘리베이터 내부, 계단 난간 등 시설을 이용하는 시민의 눈높이에 맞춰 설치했다.

시는 이번 표시판 부착을 시작으로 용인 내 도로시설물 전반으로 안전 점검 표시판 부착을 단계적으로 확대해 나간다는 계획이다.

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용인시 관계자는 "정기 안전 점검 결과를 투명하게 공개해 시민들이 시설물이 노후했다거나 안전사고가 발생할지 모른다는 막연한 불안감을 해소하고자 했다"며 "행정이 안전을 최우선으로 한다는 신뢰를 깊이 쌓고, 시민들이 체감할 수 있는 안전한 도로 환경을 만들고자 최선을 다하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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