도널드 트럼프 미국 대통령 사회관계망서비스(SNS) AD 원본보기 아이콘

미군이 이란 해상에 대한 역봉쇄를 개시한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 봉쇄 구역에서 이란 함정이 접근할 경우 즉각 격침하겠다고 위협했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "이란 해군 158척의 선박이 완전히 파괴돼 바다에 가라앉아있다"며 "우리가 타격하지 않은 것은 이른바 '고속 공격정' 뿐이다"라며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 '경고'라고 강조하며 "이 배들 중 어느 것이라도 봉쇄구역 근처에 접근하면 우리가 마약상들에게 사용하는 것과 동일한 살상 시스템을 사용해 즉각 제거될 것이다"고 밝혔다.

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앞서 미 중부사령부는 미 동부시간으로 이날 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 호르무즈 해협에서 이란 항구로 입출항하는 모든 선박을 봉쇄하는 조처를 개시했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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