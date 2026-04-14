마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국과 국제법의 틀 안에서만 종전을 위한 대화를 이어가겠다는 원칙을 제시했다.

13일(현지시간) 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 전화 회담에서 "이란은 오직 국제법의 틀 안에서만 대화를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

마수드 페제시키안 이란 대통령. 신화연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

페제시키안 대통령은 "우리는 휴전을 위한 조건을 명확히 밝혔으며 이를 준수할 의지가 있다"고 말했다.

미국과의 종전 협상이 결렬된 배경과 관련해서는 미국 고위 당국자들의 과도한 요구와 정치적 의지 부족이 최종 합의를 가로막았다고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 동부시간 이날 오전 10시부터 호르무즈 해협을 중심으로 해상 봉쇄에 나선 것에 대해서는 "호르무즈 해협을 위협하는 행위는 전 세계적으로 광범위한 후폭풍을 몰고 올 것"이라며 "이란은 국익의 틀 안에서 어떤 시나리오에도 대처할 준비가 돼 있다"고 경고했다.

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IRNA 통신에 따르면 마크롱 대통령은 초기 휴전 합의안에 반드시 레바논을 포함하는 것이 필수라고 강조했고, 이란 핵 문제와 호르무즈 해협 법적 제재 관련 사안에 대한 견해를 밝혔다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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