봉쇄 지원 나설 국가 내일 공개



도널드 트럼프 미국 대통령 사회관계망서비스(SNS) AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 호르무즈 해협 봉쇄 이래 가장 많은 선박이 통과했다며 자신의 행정부 아래에서 항로의 안전이 확보되고 있다고 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "어제 34척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다"며 "이 어리석은 봉쇄가 시작된 이후 단연코 가장 높은 수치"라고 밝혔다.

이는 호르무즈 해협 봉쇄 이후 가장 많은 선박이 통행했다는 사실을 드러내 트럼프 행정부의 대응으로 해협의 긴장 상황이 해소되고 있다는 점을 부각하는 것으로 해석된다.

이에 앞서 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 "(미 해군의 이란에 대한 해상 봉쇄가) 오전 10시 정각부터 시작됐다"고 공식 확인했다.

그는 '다른 국가들이 봉쇄를 지원하나'라는 질문에 "솔직히 우리는 다른 나라들이 필요하지 않지만, 그들이 서비스 제공을 제안했다"며 "우린 그것을 허용할 것이고 아마 내일 그것(명단)을 공개할 것"이라고 답했다.

또 트럼프 대통령은 종전 협상을 언급하면서 '우라늄 농축 제로' 원칙을 강조했다. 그는 "우리는 상대편으로부터 연락받아왔는데, 그들은 합의를 매우 간절하게 원한다"고 주장했다.

그러면서 "우리는 그 먼지(이란이 보유한 농축 우라늄)를 되찾을 것이다"며 "그것을 그들로부터 되돌려받거나, 아니면 우리가 가져올 것"이라고 말했다.

이어 "많은 것들에 합의했지만 그들은 그것(핵무기 개발 포기)에 동의하지 않았다"며 "나는 그들이 동의할 것이라고 생각한다. 만약 그들이 동의하지 않으면 합의는 없다"고 강조했다.

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아울러 트럼프 대통령은 "우리는 이것(이란과의 전쟁)을 끝낸 뒤 쿠바를 다룰 수도 있다"며 "쿠바는 오랫동안 카스트로에 의해 매우 잘못 운영된 나라였다"고 덧붙였다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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