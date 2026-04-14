퀴즈 이벤트·생과방 체험·1박2일 답사 등

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궁능유적본부와 국가유산진흥원은 영화 '왕과 사는 남자' 흥행에 발맞춰 경복궁과 조선왕릉을 연결하는 단종 테마 프로그램을 운영한다고 14일 밝혔다.

오는 20일부터 30일까지 궁중문화축전 공식 인스타그램에서 영화 속 단종이 머물렀던 경복궁 전각 이름을 맞히는 퀴즈 이벤트를 진행한다.

오는 27일부터 다음 달 3일까지는 경복궁 생과방에서 특별 프로그램 '유주 생과방의 봄'을 운영한다. 어린 임금을 뜻하는 '유주'를 주제로 단종 소개, 나물 활용 간편식 체험, 편지쓰기 등을 진행한다.

4·5·10월에는 창덕궁에서 출발해 영월 청령포·장릉, 남양주 사릉을 거쳐 종묘 영녕전에서 마무리하는 1박 2일 답사 프로그램도 진행한다. 단종과 정순왕후의 발자취를 직접 따라가는 여정이다.

7월에는 생성형 AI로 '왕과 함께하는 삶'을 현대적으로 재해석한 영상·사진을 모집하는 공모 '왕과 사는 나'를 개최한다. 전문가 심사와 국민 투표로 우수작을 선정한다.

이 밖에도 6월에는 장릉·사릉 소나무 인증 사진 이벤트, 7월에는 숏폼 영상 제작 이벤트를 진행한다.

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허민 국가유산청장은 "영화 속 서사를 국가유산 현장과 연결해 국민이 역사를 더욱 입체적으로 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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