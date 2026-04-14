원행을묘정리의궤·화성능행도병풍 등 전시

'그날, 화성의 군례: 빛으로 되살아난 왕의 군대' 전시실 내부 AD 원본보기 아이콘

국립조선왕조실록박물관은 다음 달 24일까지 2층 기획전시실에서 춘계 테마전 '그날, 화성의 군례: 빛으로 되살아난 왕의 군대'를 연다고 14일 밝혔다.

조선 정조가 화성 행차에서 펼친 군사 의례(군례)를 유물과 디지털 실감 영상으로 함께 선보인다.

1부에서는 '원행을묘정리의궤'와 '화성성역의궤'를 통해 화성 행차의 배경과 군사 행렬, 군사 훈련 과정을 살핀다. 함께 전시되는 '화성능행도병풍'에는 서장대 야간 군사 훈련, 득중정 활쏘기, 매화포 터뜨리기, 호위 군사 행렬 등 군례 장면이 생생하게 담겨 있다.

'그날, 화성의 군례: 빛으로 되살아난 왕의 군대' 전시실 내부 원본보기 아이콘

2부에서는 국가유산진흥원이 제작한 디지털 실감영상 '실감의궤 군례: 군사시열'을 감상할 수 있다. '뎡니의궤'의 '동장대시열도'와 '연거도'를 바탕으로 어가행렬과 군사 훈련 전 과정을 재현했다. 의궤에 기록된 복식·의례 절차·진형 이동·군사 신호를 영상으로 구현해 몰입감을 높였다.

AD

관람은 무료이며, 매주 월요일은 휴관한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>