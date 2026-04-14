4월 1~10일 수출 252억달러 '역대 최대'…반도체 152.5% 급증 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓] 중동 전쟁에도 4월 초 수출 252억달러 '역대 최대' 경신…반도체의 힘

②[원자재] 트럼프 "유가, 가을까지 더 높아질지도"…고유가 지속 가능성 인정

③[방산] K1A 소총 40년 만에 교체…654억원 투입 1만6000정 신규 도입

MARKET INDEX : Year to date

TOP 3 NEWS

■ 4월 초 수출 252억 달러 '역대 최대'…반도체가 견인 ○관세청 4월 1~10일 수출입 잠정 집계

○수출 36.7% 급증·무역흑자 31억달러

○반도체 비중 34%로 확대

■ 트럼프 "고유가, 11월 중간선거까지 지속될 수 있어" 인정 ○美 생활비 부담 속 인플레이션

○트럼프·공화당 정치 입지 약화

○민주당 공세 "유가 수년간 기록적 수준"

■ 육군 특수부대 소총 40년만에 전면 교체 ○특수부대 K1A 기관단총 전면 교체

○SNT 모티브, 사업자 최종 선정

○654억원 투입 1만6000정 도입

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