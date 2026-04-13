국제유가 모두 100달러 돌파

미국과 이란의 종전 협상 결렬 후 미국이 호르무즈 해협 일대를 역봉쇄에 나서면서 국제유가가 상승하자 13일(현지시간) 미국의 3대 지수는 일제히 내림세다.

이날 홈트레이딩시스템(HTS)에 따르면 오전 9시 33분 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 397.46포인트(0.83%) 내린 4만7519.10을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 19.34포인트(0.28%) 하락한 6797.55, 기술주 중심의 나스닥지수는 60.71포인트(0.26%) 떨어진 2만2842.19를 가리키고 있다.

미군은 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 허가 없이 봉쇄 구역에 들어서는 모든 선박에 대한 차단·회항·나포하겠다는 방침을 밝혔다.

이는 미국과 이란의 종전 협상 결렬 후 도널드 트럼프 미국 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "미 해군은 즉시 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대한 봉쇄 조치를 시작할 것"이라고 밝힌 데 따른 후속 조치다.

종전까지 예상보다 오래 걸릴 것이라는 관측이 나오는 가운데 유가가 상승하면서 세계 경제에 지속적인 부담을 줄 것이라는 우려에 투자심리가 위축된 것으로 보인다.

이 시각 현재 뉴욕상품거래소에서 5월 인도분 미 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 7.24% 급등한 배럴당 103.54달러에 거래 중이다. ICE선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유는 전장 대비 7.02% 급등한 배럴당 101.88달러를 가리키고 있다.

정유주와 에너지주가 유가 상승 전망에 뛰었다. 엑슨모빌 +1.21%, 셰브론 1.95%, 옥시덴털페트롤리엄 +1.79%, 다이아몬드백에너지 +1.83%, APA +2.25% 등의 상승률이 두드러졌다.

슈로더스의 상품 펀드 매니저인 말콤 멜빌은 "석유 시장이 위기가 끝났다고 확신하려면 향후 2주 동안 해협을 통과하는 선박 수가 급증해야 한다"고 지적했다.

이어 "만약 선박 수가 전쟁 이전 수준의 75%까지 급증한다면, 이는 이전에 최대 용량으로 가동되지 않았던 파이프라인이 현재 사용되고 있다는 점을 고려할 때, 흐름이 거의 정상 수준으로 회복되었음을 의미한다"고 덧붙였다.

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시가총액 상위 종목은 대체로 내림세다. 엔비디아 -1.28%, 애플 -0.88%, 마이크로소프트 +0.26%, 아마존 -0.45%, 알파벳 -0.37%, 메타 -0.31% 등으로 나타났다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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