지난해 영업익 258억원

매출 5498억원…0.7%↑

당기순이익도 흑자전환

세라젬은 꾸준한 기술 투자의 결과로 지난해 연결기준 영업이익이 258억원으로 전년 동기 대비 1091% 증가했다고 13일 밝혔다. 같은 기간 매출은 5498억원으로 0.7% 올랐다. 당기순이익 역시 19억원으로 흑자 전환했다.

세라젬 이경수 대표이사 사장이 7가지 건강 요소를 기반으로 한 7-케어 솔루션에 대해 설명하고 있다. 세라젬 AD 원본보기 아이콘

세라젬은 그간 지속해온 투자와 사업 구조 고도화 전략이 지난해를 기점으로 본격적으로 성과를 내고 있다고 분석했다. 세라젬은 '7-케어 솔루션'을 중심으로 제품과 서비스 영역을 확장하며 포트폴리오 다변화를 추진해왔다.

7-케어 솔루션은 척추·운동·휴식 등 7가지 건강 요소를 기반으로 한 통합 헬스케어 전략이다. 세라젬은 식약처 인증 척추 관리 의료기기 '마스터 V 컬렉션', 안마의자 '파우제 M 컬렉션' 등 기존 주력 제품의 경쟁력을 강화하는 한편 혈액순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어', 알칼리 이온수 생성기 '세라젬 밸런스' 등 신규 제품군을 확대하며 매출 구조를 고도화했다.

오프라인 체험형 매장을 중심으로 한 고객 경험 강화 전략도 주효했다. 주력 제품군은 안정적인 매출 흐름을 유지하는 가운데 신규 제품과 서비스가 추가 성장을 견인했다.

연구개발 투자 역시 성과로 이어지고 있다. 세라젬은 2023년 189억원, 2024년 191억원, 2025년 242억원을 투자하며 기술 고도화와 신제품 개발을 이어왔다. 향후에도 기술개발 투자를 기반으로 안정적인 수익 구조를 강화해 나갈 계획이다.

글로벌 사업은 동남아·인도·중남미 등 신흥 시장을 중심으로 확장을 이어가고 있다. 성장 잠재력이 높은 시장 위주로 포트폴리오를 재편하며 중장기적인 글로벌 성장 기반을 확보해 나간다는 전략이다.

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세라젬 관계자는 "지난해 실적은 단순한 회복을 넘어 그간의 투자 성과가 본격적으로 반영되기 시작한 전환점"이라며 "7-케어 솔루션과 AI 웰니스 홈 비전을 중심으로 지속적인 경쟁력 강화를 통해 안정적인 성장 흐름을 이어가겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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