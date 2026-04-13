광명시, 일상 속 독서문화 확산

'2026 시민 책 한 권 읽기' 시동

건축가 백희성 작가 초청 강연 진행

177권 후보 중 엄선

경기 광명시가 전 세대를 아우르는 독서문화 확산에 나선다.

광명시, ‘2026 시민 책 한 권 읽기’ 시동. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 오는 25일 오후 2시 소하도서관 강당에서 '2026년 광명시민 책 한 권 함께 읽기' 올해의 책 선포식을 개최한다.

'광명시민 책 한 권 함께 읽기'는 시민이 같은 책을 공유하며 소통하는 광명시 대표 독서 진흥 사업이다.

이번 선포식은 올해의 책을 대외적으로 알리고 독서릴레이 시작을 공식화하는 자리로 마련한다.

시는 올해의 책 선정을 위해 지난 1월부터 시민 추천 공모를 진행해 총 177권을 접수했다. 이후 자체 심사와 시민 선정위원회 심의를 두 차례 거쳐 연령대별 최종 3권을 확정했다.

2026년 광명시 올해의 책은 ▲일반 부문 '빛이 이끄는 곳으로'(백희성 저) ▲청소년 부문 '율의 시선'(김민서 저) ▲어린이 부문 '언제나 다정 죽집'(우신영 저)이다.

선정된 도서들은 세대별 고민과 공감을 담고 있다. 일반 부문 '빛이 이끄는 곳으로'는 파리 오래된 저택을 배경으로 가족과 사랑에 관한 기억을 건축가 시선으로 그려낸 소설이다.

청소년 부문 '율의 시선'은 세상과 거리를 두던 중학생이 관계 속으로 나아가는 성장 이야기를, 어린이 부문 '언제나 다정 죽집'은 동네 죽집을 배경으로 공동체가 지닌 따뜻한 의미를 전달한다.

행사는 1부와 2부로 진행한다. 1부에서는 올해의 책 선포와 더불어 독서릴레이 첫 시민주자 책 전달식, 시민대표 낭독이 이어진다.

2부에서는 건축가이자 소설가인 백희성 작가가 강연자로 나서 작품 속 공간과 기억에 대한 이야기를 시민들과 공유할 예정이다.

시는 선포식을 시작으로 독서릴레이 등 다양한 시민 참여형 연계 프로그램을 운영해 일상 속 독서문화를 자연스럽게 정착시킬 방침이다.

AD

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "올해의 책 선포식은 시민과 함께 한 해 독서를 시작하는 뜻깊은 자리"라며 "많은 시민이 선포식과 작가 강연에 함께해 책을 매개로 서로 생각을 나누는 소중한 시간을 갖길 바란다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>