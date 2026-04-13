매내미 벚꽃길·장욱진 미술관 벚꽃 만개

18일 ‘매내미 벚꽃길 축제’ 개최

벚꽃 나들이객 발길 사로잡아

자연·예술이 어우러진 양주의 봄, 특별한 추억 선사

완연한 봄기운이 완연한 가운데 경기도 양주시 장흥면 일대가 만개한 벚꽃으로 분홍빛 장관을 이루며 상춘객들의 마음을 설레게 하고 있다.

양주시 장흥면 일대가 만개한 벚꽃으로 분홍빛 장관을 이루며 상춘객들의 마음을 설레게 하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

양주시의 대표적인 벚꽃 명소로 꼽히는 '매내미 벚꽃길'에는 흐드러지게 핀 벚꽃터널이 조성되어 봄의 정취를 더하고 있다. 이곳을 찾는 시민들은 꽃비 내리는 길을 걸으며 막바지 봄 기운을 만끽하고 있다. 특히 오는 18일에는 매내미 벚꽃길 축제가 열릴 예정으로, 지역 주민과 방문객들이 함께 즐길 수 있는 화합의 장이 마련될 것으로 기대를 모은다.

AD

예술적 감성을 채워주는 양주시립장욱진미술관 일대 역시 벚꽃이 절정을 이뤘다. 미술관의 모던한 건축물과 주변의 수려한 자연경관, 그리고 화사한 벚꽃이 어우러져 한 폭의 그림 같은 풍경을 연출하고 있다. 가족 단위 방문객과 연인들에게는 '인생 사진'을 남길 수 있는 최고의 포토존으로 각광받고 있다.

양주시 장흥면 일대가 만개한 벚꽃으로 분홍빛 장관을 이루며 상춘객들의 마음을 설레게 하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

양주시 관계자는 "장흥의 벚꽃은 예술적 테마와 자연이 조화를 이뤄 다른 지역과는 차별화된 아름다움을 선사한다"며 "이번 주말 열리는 축제와 함께 많은 분이 장흥을 찾아 소중한 봄날의 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.

양주시 장흥면 일대가 만개한 벚꽃으로 분홍빛 장관을 이루며 상춘객들의 마음을 설레게 하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

양주시 장흥면 일대가 만개한 벚꽃으로 분홍빛 장관을 이루며 상춘객들의 마음을 설레게 하고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

예술적 감성을 채워주는 양주시립장욱진미술관 일대 벚꽃이 절정을 이루고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

예술적 감성을 채워주는 양주시립장욱진미술관 일대 벚꽃이 절정을 이루고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

예술적 감성을 채워주는 양주시립장욱진미술관 일대 벚꽃이 절정을 이루고 있다. 양주시 제공 원본보기 아이콘

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>