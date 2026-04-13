구리시, 첫 벚꽃 축제

시민들의 따뜻한 성원 속에

10일간의 여정 마무리

경기 구리시는 지난 3일부터 12일까지 10일간 개최된 '2026 장자호수 벚꽃마실'이 시민들의 높은 관심과 참여 속에, 성황리에 마무리됐다고 13일 밝혔다. 이번 축제는 화창한 날씨와 만개한 벚꽃이 어우러지며, 총 2만5000여명의 방문객이 현장을 찾아 봄의 정취를 만끽했다.

구리시는 지난 3일부터 12일까지 10일간 '2026 장자호수 벚꽃마실'이 열리고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

축제가 열린 장자대로 일대와 장자호수공원의 벚꽃길은 방문객들에게 도심 속 휴식 공간을 제공했으며, 아름다운 경관과 함께 펼쳐진 거리 공연과 행진 공연은 풍성한 볼거리를 선사하며 큰 호응을 얻었다. 축하 공연을 비롯한 주요 프로그램도 원활하게 진행됐으며, 지역 예술인과 시민이 함께 어우러지는 참여형 콘텐츠를 통해 축제의 의미를 더했다.

특히 이번 축제는 문화 접근성 확대를 위한 세심한 배려가 돋보였다. 시는 국가유공자 및 어르신 등 20여 명을 축하 공연에 초청해 무대 바로 앞 귀빈석을 마련했으며, 인사 말씀을 전할 수 있는 자리도 함께 마련해 모두가 함께하는 화합의 장을 조성했다.

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이처럼 다양한 볼거리와 즐길 거리를 통해 축제장을 찾은 시민과 방문객들은 봄의 정취를 만끽하며 일상에서 문화적 활력을 얻는 시간을 가졌다.

구리시는 지난 3일부터 12일까지 10일간 '2026 장자호수 벚꽃마실'이 열리고 있다. 구리시 제공 원본보기 아이콘

구리시 관계자는 "성숙한 시민 의식으로 축제를 함께 즐겨주신 방문객 여러분께 감사드린다"라며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"라고 밝혔다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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