전국 36개 열린관광지 특별 할인

관광취약계층 210명 나눔여행 지원

문화체육관광부와 한국관광공사가 장애인의 날을 맞아 14일 부터 30일까지 열린여행 주간 '모두의 봄, 열린 여행' 캠페인을 추진한다고 13일 밝혔다.

열린여행 주간 포스터. 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

개막식은 14일 오후 서울 하이커그라운드에서 열린다. 행사에서는 열린여행 주간 개막 선포와 함께 청각장애 퍼커셔니스트 이성재가 '감각으로 떠나는 여행'을 주제로 타악 공연과 토크 콘서트를 선보인다.

하이커그라운드 1층과 5층에서는 30일까지 다감각 여행 팝업 '다정다감'도 운영한다. 진동으로 자연의 소리를 느끼는 '리듬 체험관', 손끝으로 읽는 '야외 점자 도서관' 등 다감각 전시를 마련했다. 국내 최초 청각장애인 아이돌 '빅오션'과의 수어 챌린지, 합천 황매산군립공원을 배경으로 촬영한 JTBC '비긴어게인' 방송도 선보인다.

관광취약계층을 위한 혜택도 확대했다. 전국 24개 지자체의 36개 열린관광지와 민간시설에서 특별 할인을 제공한다. 경주엑스포대공원과 간송미술관 등은 입장료를 최대 60% 할인하고, 무장애 여행상품과 요트 투어, 레일바이크 등 민간 레저시설도 행사에 참여한다.

공사는 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광취약계층 210명을 대상으로 모두 7차례 나눔여행 프로그램도 운영한다. 상주, 양평, 진주 등 전국 열린관광지를 방문하는 방식으로 숙박과 식음, 교통 등 여행 전반을 지원한다. 이번 모집에는 4000명 이상이 사연을 접수했다.

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박성혁 한국관광공사 사장은 "이번 캠페인을 통해 모든 국민이 봄날의 설렘을 장벽 없이 누릴 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 누구나 여행의 즐거움을 평등하게 누릴 수 있도록 무장애관광 환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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