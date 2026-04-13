오색 퀘스트 열풍

여주 흥천 남한강 벚꽃축제

‘참여형 관광’ 대성공



경기 여주시는 지난 11일 여주 흥천 남한강 벚꽃축제 현장에서 '2026 여주 컬러풀데이즈(Colorful Days)' 1회차 행사를 개최하고, 체험형 프로그램을 통해 관광객 참여를 적극 유도했다고 13일 밝혔다.

여주시는 지난 11일 여주 흥천 남한강 벚꽃축제 현장에서 '2026 여주 컬러풀데이즈(Colorful Days)' 1회차 행사를 개최하고 있다. 여주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 '오색(五色) 퀘스트'를 핵심 콘셉트로, Y·E·O·J·U 다섯 글자와 색상을 연계한 참여형 미션 프로그램으로 운영됐다.

관광객들은 다양한 미션을 수행하며 자연스럽게 여주의 관광자원과 브랜드를 체험하는 방식으로 구성돼 축제 현장 전반에 활력을 더했다.

행사 당일에는 가족 단위 방문객의 참여가 이어졌으며, 미션 참여를 위한 대기 행렬이 형성되는 등 높은 관심을 보였다. 특히 총 630명이 프로그램에 참여하고 준비된 물량이 전량 소진되는 등 현장의 뜨거운 반응을 확인할 수 있었다.

또한 색상 드레스코드와 체험 요소가 결합되면서 SNS 인증 및 자발적 홍보가 활발히 이루어져 「다채로운 여주, Colorful Yeoju」 관광브랜드 확산에도 긍정적인 효과를 거둔 것으로 분석된다.

'2026 여주 컬러풀데이즈'는 총 5회에 걸쳐 운영되는 연중 관광 프로그램으로, 지역 대표 축제와 연계해 계절별 테마형 참여 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정이다.

여주시 관계자는 "이번 컬러풀데이즈는 관광객이 직접 참여하고 즐기는 체험형 관광 콘텐츠로서 가능성을 확인한 계기였다"며, "앞으로도 여주만의 색깔을 살린 프로그램을 통해 관광 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편, 여주시는 금사참외축제, 오학 물놀이장 개장 등 주요 행사와 연계한 컬러풀데이즈를 통해 '다채로운 여주' 브랜드 확산을 지속적으로 추진할 계획이다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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