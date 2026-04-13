평택시, 관내 청년 취업 역량 강화

정장선 시장 “청년 취업의 꿈 응원”

경기 평택시(시장 정장선)는 관내 청년들의 실질적인 취업역량 강화를 위해 추진하고 있는 2026년 '평택청년 취업성공 지원사업' 정기교육 1기를 성공적으로 마무리했다.

평택시(시장 정장선)가 관내 청년들의 실질적인 취업역량 강화를 위해 추진하고 있는 2026년 '평택청년 취업성공 지원사업' 정기교육 1기를 운영하고 있다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 총 5기수로 운영되는 교육 중 첫 번째 교육으로, 취업 준비 과정에서 많은 취업 준비생들이 어려움을 느끼는 자기소개서 작성부터 면접 대응까지 전반적인 취업역량 강화에 중점을 두고 진행되었으며, 관내 청년 10명이 참여했다.

교육은 총 3회차로 구성되어 운영되었다. 4월 7일과 9일, 평택청년지원센터 '청년쉼,표'에서 1~2회차 오프라인 교육이 진행되었으며 1회차 교육은 ▲2026년 채용 동향 파악 ▲ 자기소개서 작성법 및 면접 대응 방법에 대한 이론 중심 교육을, 2회차 교육은 ▲면접 1분 자기소개서 작성 및 발표 ▲실전 모의 면접 진행 및 피드백을 통해 청년들이 실질적인 취업 준비 역량을 키울 수 있도록 했다.

이어 3회차 교육은 4월 10일부터 12일까지 개인 일정에 맞춰 ▲1:1 온라인 컨설팅을 진행하여 개인별 맞춤 피드백을 제공했다.

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교육에 참여한 수료생들은 "실전 모의 면접을 통해 면접 실전 역량을 키울 수 있었으며, 현장에서의 피드백을 통해 보완점 및 긍정적인 점을 빠르게 이해할 수 있었다"며 "1:1 온라인 컨설팅을 통해 자기소개서 수정 및 취업 준비에 대한 실질적인 조언을 구할 수 있었다"고 말했다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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