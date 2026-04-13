하남시, 미사호수공원서 개최

‘2026 스테이지 하남!’ 오픈공연

래퍼 키썸 출연…10월까지 대장정 돌입

경기 하남시와 하남문화재단이 추진하는 대표 문화공연 '2026 스테이지 하남!'이 오는 25일 미사호수공원 계단광장에서 오픈공연을 열고 올해 운영의 본격적인 시작을 알린다.

하남시와 하남문화재단이 추진하는 대표 문화공연 '2026 스테이지 하남!'이 오는 25일 미사호수공원 계단광장에서 오픈공연을 열린다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

'스테이지 하남!'은 '이제 K-컬처의 중심은 하남'이라는 주제로 4년째 추진 중인 하남시 대표 문화사업으로, 2023년 이후 누적 관람객 10만여 명을 기록하며 젊은 세대를 비롯한 시민들에게 일상 속 문화향유 기회를 제공하는 버스킹 공연으로 자리매김하고 있다.

이번 오픈공연은 오후 5시 30분 식전공연을 시작으로 오후 6시 본공연이 진행되며, 현장 공연과 함께 유튜브를 통한 실시간 생중계도 예정돼 있어 보다 많은 시민들이 함께 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

이날 공연 사회는 하남시 대표 버스커 '위아위안'이 맡아 무대의 활기를 더할 예정이다. 식전공연은 미사동 관내 청소년들로 구성된 '고일태권도팀'이 에너지 넘치는 마샬아츠 퍼포먼스로 무대의 시작을 알린다.

이어지는 본공연은 다이내믹한 타악 퍼포먼스를 선보이는 '호레이'가 무대의 포문을 연다. 이어 하남시 버스커로 활동 중인 여성 듀오 밴드 '오모'가 K-팝 무대를 선보이고, 지역 청소년들로 구성된 '레인보우'가 신나는 K-팝 댄스로 공연의 열기를 더할 예정이다.

또한 EDM과 브라스 사운드를 결합한 퍼포먼스 팀 '디퍼'가 색다른 관악 무대를 선사하며, 마지막 무대는 '쇼미더머니', '언프리티 랩스타' 출신이자 SBS '골 때리는 그녀들'에 출연 중인 여성 래퍼 키썸이 개성 넘치는 무대와 에너지로 오픈공연의 대미를 화려하게 장식할 전망이다

올해 '스테이지 하남!'은 지난해보다 시민 자율버스커 참여를 확대하고, 권역별 특색을 반영한 공연을 강화하는 것이 특징이다. 특히 5월 가정의 달에는 가족 관람객을 위한 특별 프로그램으로 마임, 마술, 코믹 퍼포먼스 등 다양한 장르의 공연을 운영해 시민들에게 더욱 풍성한 문화예술 경험을 제공할 계획이다.

이교욱 하남문화재단 대표는 "더 많은 시민이 일상 속에서 문화를 향유할 수 있도록 기회를 확대하고, 하남시가 버스킹과 거리문화의 중심도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

'2026 스테이지 하남! 포스터. 하남시 제공 원본보기 아이콘

'2026 스테이지 하남!'은 4월 25일 오픈공연을 시작으로 10월까지 미사, 원도심, 감일, 위례 등 하남시 곳곳에서 시민들과 만날 예정이다.

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한편, '2026 하남뮤직페스티벌 '뮤직 人 The 하남''은 오는 17일과 18일 양일간 하남종합운동장에서 펼쳐진다. 조째즈, 김현정, 선예, 조권, 도시아이들, 버저비터 댄스팀, 음악제작소 WeMu 등 실력파 뮤지션들이 출연하는 17일 공연은 누구나 자유롭게 관람이 가능하다. 뮤지컬 배우 이건명과 글로벌 아이돌 피프티피프티, 김연우, 임창정, 김연자 등 최정상급 아티스트가 총출동하는 18일 공연은 티켓 소지자에 한해 입장이 가능하다. 특히 18일 공연은 사전 예매가 조기에 마감되는 등 벌써부터 시민들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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