바우처 기관, 교육지원청 업무 담당자 대상 역량 강화 연수 운영

2026 기초학력 보장 사업 내 난독증 등 특수요인 학생 지원 강화

난독증 학생 지원 위한 전문기관과 협력적 지원 체계 구축

경기도교육청(임태희 교육감)이 13일 난독증 학생에 대한 체계적인 지원 강화를 위해 바우처 기관과 교육지원청 업무 담당자 대상 역량 강화 연수를 실시했다.

경기도교육청 전경. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

남부청사 대강당에서 열린 이번 연수는 난독증 학생의 실질적인 지원 역량 강화, 바우처 기관과 교육청 간 협력 체계 공고화를 위해 마련했다.

주요 내용은 ▲난독증 학생 지원 사업 안내 ▲지원 대상 학생의 체계적 관리를 위한 '그린나래시스템' 운영 관련 연수로 진행했다.

'그린나래시스템'은 난독증 학생들의 학습 지원 내역을 누적 관리해 학부모와 바우처 기관, 업무 담당자들의 업무 편의성을 도와주는 시스템이다.

도교육청은 2019년 제정된 '난독증 학생 지원 조례'에 근거해 진단·학습·치료 서비스를 바우처 방식으로 지원하고 있다. 2026년에는 선정 바우처 기관 확대로 지원 범위를 넓혀 나가고 있다.

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도교육청은 이번 역량 강화 연수 운영으로 담당자의 난독증 학생 이해도와 실무 활용 능력을 제고할 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 전문적이고 효율적인 시스템 운영을 통해 난독증 학생 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 다양한 노력을 기울일 계획이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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