교황 "내 메세지, 특정인 겨냥한 공격 아냐"

레오 14세 교황이 이란 전쟁을 둘러싸고 도널드 트럼프 미국 대통령과 설전을 벌인 가운데 자신의 발언이 특정 인물을 겨냥한 공격은 아니라고 밝혔다.

13일(현지시간) AP통신에 따르면 교황은 알제리로 향하는 전용기 안에서 "내 메시지를 (트럼프) 대통령의 행동과 같은 선상에 두는 것은 복음의 의미를 이해하지 못한 것"이라며 "유감스럽지만 오늘날 교회의 사명을 계속 이어가겠다"고 말했다.

레오 14세 교황. 로이터, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이어 그는 "평화와 화해를 촉구하는 바티칸의 메시지는 복음에 뿌리를 두고 있으며, 트럼프 행정부를 두려워하지 않는다"고 강조했다.

교황은 또 "전능하다는 망상에 대한 비판은 트럼프 대통령이나 특정 인물을 직접 공격하려는 것이 아니다"라며 "논쟁에 들어가지 않을 것이고, 내 발언은 누구를 향한 공격이 아니다"라고 선을 그었다.

그러면서 "복음의 메시지는 분명하다. 평화를 이루는 이들은 복이 있다"며 "전쟁을 피하고 평화와 화해의 다리를 놓는 길을 계속 제시하겠다"고 말했다.



최근 교황과 트럼프 대통령은 이란 전쟁을 둘러싸고 갈등을 빚은 바 있다. 교황은 전쟁을 개시한 미 행정부는 물론 트럼프 대통령을 직접 겨냥한 것으로 해석되는 발언을 내놓기도 했다. 특히 교황은 10일 '이란 문명을 없애겠다'는 트럼프 대통령의 발언에 대해 "이란의 모든 사람을 향한 그 위협이 있었다"며 "이것은 진정으로 용납할 수 없는 일"이라고 꼬집었다.

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도널드 트럼프 미국 대통령이 레오 14세 교황을 비난한 후 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 올린 이미지. 트루스소셜 원본보기 아이콘

이에 대해 트럼프 대통령은 12일 트루스소셜에 "핵무기 보유가 괜찮다고 말하는 교황은 원치 않는다"고 비판했다. 이후 트럼프 대통령은 "내가 백악관에 없었다면 레오는 바티칸에 있지 않을 것"이라며 자신을 예수처럼 묘사한 인공지능(AI) 이미지를 게시하기도 했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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