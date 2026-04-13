제40회 이천도자기축제 사기막골도예촌

‘최대 40% 할인’ 등 특별 행사로 관람객 유혹

한국도예고 전시·오감만족 체험 프로그램 풍성

오는 24일부터 5월 5일까지 이천도자예술마을과 사기막골도예촌 일원에서 개최되는 '제40회 이천도자기축제'가 관람객들을 위한 역대급 혜택과 다채로운 프로그램을 선보인다.

오는 24일부터 5월 5일까지 이천도자예술마을과 사기막골도예촌 일원에서 개최되는 '제40회 이천도자기축제'가 열린다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

특히, 전통 도자의 정체성을 간직한 사기막골도예촌에서는 40주년 기념 특별행사인 '40-40 스페셜 Weekend' 행사를 자체 운영해, 더욱 적극적으로 방문객들의 구매 동기를 자극할 예정이다.

사기막골도예촌 상인회는 제40회 맞이 판매행사로 도자기축제 기간 내의 주말(4월 25일~26일과 5월 2일~3일)에는 전품 최대 40% 할인 행사를 운영한다. 이 행사는 도자기 구매의 문턱을 낮추고 방문객의 만족도를 높이려는 전략으로 보인다.

또 사기막골도예촌은 한국도예고등학교 작품 전시와 자체적으로 소규모 전시관 세 곳을 운영한다. 한국도예고등학교 작품 전시는 사기막골도예촌 초입의 빈 공방에서 운영되며 풋풋하고 신선한 학생들의 졸업작품 및 개성 넘치는 도자기 작품들이 전시될 예정이다.

이와 더불어 사기막골 작은 전시관은 사기막골 도예촌 상인회에서 자체적으로 소규모 공방 세 곳에 운치 있는 작품을 전시한다. 관람객들은 구매와 함께 전시도 구경하면서 여유 있는 도자 마을의 정취를 만끽할 수 있다.

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한편 고려청자 3D 퍼즐 맞추기, 내가 그린 도자기 컵 만들기, 물레 체험, 내가 만드는 다육식물 도자기 화분, 달고나 체험 등의 체험 프로그램도 함께 즐길 수 있다. 이밖에 소원 항아리, 사기막골 로컬 마켓, 흙 코일링 릴레이 등의 이벤트도 진행되고 주말 및 공휴일 오후 3시에는 거리 공연도 열릴 예정이다.

제40회 이천도자기축제 사기막골도예촌 행사장 위치도. 이천시 제공 원본보기 아이콘

사기막골도예촌 관계자는 "축제 40주년을 맞아 도자기의 문턱을 낮추고 누구나 즐길 수 있는 축제의 장을 만들기 위해 풍성한 할인과 전시를 준비했다"며 "많은 분이 방문해 이천 도자기의 매력과 따뜻한 정을 느끼고 가시길 바란다"고 말했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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