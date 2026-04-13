나태주 시 그림카드·백희나 작가 온라인 사인회

고마우체국 인형·굿즈 협업 등 참여형 프로그램 운영

예스24가 어린이날을 앞두고 어린이와 가족을 겨냥한 참여형 행사를 연다.

“아이의 상상이 현실로”… 예스24, 참여형 어린이날 이벤트 풍성 AD 원본보기 아이콘

문화콘텐츠 플랫폼 예스24는 5월 17일까지 공식 이벤트 페이지에서 어린이날 기념 행사를 진행한다고 13일 밝혔다. 이번 행사는 독서와 체험을 결합한 프로그램 중심으로 꾸렸다.

먼저 나태주 시인의 시 그림책 '사랑한다고 말해요'에 실린 시 4편 '눈부신 세상' '오직 너는' '선물' '서점에서'를 그림책 작가 심보영의 일러스트와 결합한 온라인 카드 형태의 디지털 굿즈를 선보인다.

어린이날 기념 굿즈도 마련했다. 예스24와 노르잇이 협업한 독서대를 비롯해 '고양이 해결사 깜냥', 셀린 리 작가의 '고양이 왕' 협업 리무버블 스티커 세트, 볼펜 꾸미기 키트, '감정을 안아주는 말' 이현아 작가 협업 마스킹 테이프 등을 준비했다.

참여형 행사도 이어진다. 어린이가 직접 그린 그림과 사연을 응모하면 이를 바탕으로 인형을 제작해 주는 '고마우체국' 협업 이벤트를 통해 추첨으로 10명에게 인형을 증정한다. '어린이에게 주고 싶은 좋은 말 댓글 이벤트'에서는 자녀나 조카 등 주변 어린이에게 전하고 싶은 메시지를 남기면 추첨을 거쳐 240명에게 YES상품권 1000원을 제공한다.

27일에는 '2026년 함께 읽을 책을 골라주세요' 독자 투표로 선정된 도서 24권 가운데 1권을 골라 어린이에게 편지를 쓰는 '천 권의 책 선물 이벤트'를 연다. 28일에는 백희나 작가의 '구멍청' 신간 공개를 기념한 예스24 단독 온라인 사인회도 진행한다.

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조선영 예스24 도서사업본부장은 "어린이날을 맞아 아이들이 책을 통해 상상력과 감성을 키울 수 있도록 다양한 참여형 이벤트를 준비했다"며 "가족이 함께 즐기며 의미 있는 시간을 보내는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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