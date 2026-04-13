김한정 민주당 남양주시장 예비후보

9호선 연장 2·5공구 패스트트랙 착공 촉구

경기의료원 남양주병원 예타면제 추진 요청

김한정 민주당 남양주시장 예비후보는 13일 민주당 경기도지사 후보인 추미애 의원을 국회에서 만나 남양주 주요 현안 해결을 위한 정책을 건의했다.

김한정 민주당 남양주시장 예비후보는 13일 민주당 경기도지사 후보인 추미애 의원을 국회에서 만나 남양주 주요 현안 해결을 위한 정책을 건의하고 있다. 김한정 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

면담에서 김 예비후보는 남양주시 교통·의료 인프라와 직결된 두 가지 핵심 사안에 대해 경기도 차원의 신속한 결단과 실행이 필요하다고 요청했다.

김 예비후보는 '강동하남남양주선(지하철 9호선 연장)' 사업 지연의 심각성을 지적하며, 반복된 유찰로 착공이 늦어지고 있는 2공구와 5공구에 대해 최단 시일 내 착공이 가능하도록 입찰 방식을 신속히 확정해야 한다"고 밝혔다.

'경기의료원 남양주병원' 설립과 관련해서는 "인구 100만을 앞둔 도시임에도 응급·중증의료 인프라는 매우 부족한 상황"이라며 "경제성(B/C)이 확보된 만큼 예타면제 등의 조치를 통해 착공 시기를 앞당겨야 한다"고 건의했다.

김 예비후보는 "남양주 현안들은 서울·수도권 주택난 해소를 위해 추진된 대규모 택지개발에서 비롯된 측면이 큰 만큼, 9호선 연장과 공공의료원 설립은 국가적 과제로서 중앙정부의 직접 지원이 필수적이다"고 강조했다.

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한편 추미애 후보 역시 남양주 현안의 시급성에 공감을 표하며, 관련 사안을 면밀히 챙기겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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