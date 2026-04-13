정부 GPU 사업 공모에 네이버·KT·삼성·쿠팡·엘리스 참여

2조800억원 투입…내달 사업자 최종 선정

정부가 추진하는 첨단 그래픽처리장치(GPU) 사업 공모에 네이버클라우드, KT클라우드, 삼성SDS, 쿠팡, 엘리스그룹 등 총 5개 사업자가 참여했다.

13일 정부와 업계에 따르면 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 2조원 규모의 GPU 확보·구축·운용지원 사업 공모에 이들 5개 사업자가 참여한 것으로 확인됐다.

이 사업은 AI 3대 강국 도약을 위한 AI 고속도로 구축 사업의 일환으로 진행되고 있다. 최신 GPU를 빠르게 확보하고 이를 대규모로 묶어 구축, 운용할 수 있는 민간 기업을 선정하는 것이 핵심이다. 정부는 총 2조800억원을 투입해 GPU 서버와 부대 장비를 구매한 뒤, 이를 산학연에 공급할 예정이다.

향후 과기정통부는 제출 서류 적합성, 발표 평가, 데이터센터 현장 실사, 사업비 심의·조정 절차를 거쳐 내달 사업자를 최종 선정하고 협약을 체결할 예정이다.

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최종 선정된 사업자는 협약 체결 이후 발표된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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