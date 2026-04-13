경기 용인특례시(시장 이상일)는 지난 11일 시청 비전홀에서 '제8기 아동참여위원회 위촉식'을 개최했다고 13일 밝혔다.

용인특례시(시장 이상일)가 지난 11일 시청 비전홀에서 '제8기 아동참여위원회 위촉식'을 개최하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

'제8기 아동참여위원회'는 아동권리 모니터링, 관련 행사 참여, 정책 제안 발표 등 다양한 활동을 통해 아동의 참여권과 권익 증진을 위한 활동을 펼친다.

시는 올해 공개모집을 통해 신규 위원 33명을 선발하고, 연임 위원 4명을 재위촉했다. 여기에 임기가 남은 위원 27명을 포함해 총 60명의 위원들이 아동참여위원회 위원으로 활동한다.

위촉식에는 아동참여위원과 학부모 등 50여 명이 참석했으며, 이 자리에서는 위촉장 수여식과 위원회 활동 안내가 진행됐다.

위촉식이 끝난 후에는 올 한해 활동 계획에 대한 오리엔테이션과 용인시 아동보호전문기관 고기동 관장의 아동권리 교육이 이어졌다.

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용인시 관계자는 "8기 아동참여위원회 위원들은 앞으로 2년 동안 아동의 시각에서 다양한 정책을 제안할 것으로 기대된다"며 "관찰력과 상상력을 바탕으로 일상 속 작은 문제라도 이를 해결하고, 아동의 권리 증진을 위해 적극적으로 의견을 제안해 주기를 바란다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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