경기 광주시는 13일 복지행정타운(중앙로 199) 9층에 여성비전센터를 개소했다.

광주시가 13일 복지행정타운(중앙로 199) 9층에 여성비전센터를 개소식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

여성비전센터는 기존 여성문화센터 기능에 여성 취업 및 창업 지원 업무를 통합한 조직으로, 직업·진로 상담과 지도, 직업훈련 교육 및 문화·취미 과정 운영 등 여성 능력 개발 사업을 수행한다. 이와 함께 구인·구직 발굴과 취업 지원, 창업 정보 제공 및 공간 연계 지원 등도 추진한다.

센터는 1320㎡ 규모로 조성됐으며 일반강의실과 컴퓨터 교육장 등 특별강의실을 비롯해 취·창업 관련 동아리 활동을 위한 동아리실, 상담실 등을 갖췄다.

방세환 시장은 "여성비전센터가 지역 여성들의 내일을 위한 도전과 열정을 뒷받침할 수 있도록 내실 있게 운영하겠다"며 "여성들의 소통과 성장의 발판 역할을 하게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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한편, 여성비전센터는 개소 초기 인지도 확산과 안정적 운영 기반 마련을 위해 5월 11일부터 5월 22일까지 2주간 프로그램 시범 과정을 운영할 예정이다. 접수는 4월 20일부터 27일까지 광주시 평생학습포털 '어흥'을 통해 진행된다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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