한림대학교(총장 최양희)가 초국경적 신종 사이버 사기 범죄의 심각성을 공유하고, 민·관·학 통합적 대응 방안을 논의하기 위한 '2026 국제학술 세미나'를 지난 7일 연세대학교에서 성황리에 개최했다.

한림대학교(총장 최양희)가 초국경적 신종 사이버 사기 범죄의 심각성을 공유하고, 민·관·학 통합적 대응 방안을 논의하기 위한 '2026 국제학술 세미나'를 지난 7일 연세대학교에서 개최하고 있다.한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

'Beyond Frontiers: 다중피해 사이버 사기에 대한 통합적 대응'을 주제로 열린 이번 세미나는 글로벌 사기 근절에 뜻을 모아 한림대학교, 경찰대학 금융범죄분석센터, 연세대학교 및 교내 CLIO 사회발전연구소, (사)한국데이터포렌식학회, (사)한국경찰연구학회 등 6개 기관이 공동 주최했다.

특히 대검찰청 국가데이터포렌식센터, 경찰청 미래치안정책국, 법무연수원, 경찰수사연수원 등 주요 수사 및 사법 기관의 핵심 인사들이 참석해 고도화되는 사기 범죄 척결을 위한 수사기관의 높은 관심과 강력한 대응 의지를 보였다. 본 세션에서는 한국, 영국, 싱가포르의 범죄 대응 전문가 4인의 핵심 주제 발제가 진행됐다.

고려대학교 윤수식 교수는 경찰청 치안 R&D '사이버 범죄 수사단서 통합분석 및 추론시스템 개발'(주관연구기관: 한림대)과 관련하여 '다중 피해 사이버 사기 위험도 판별 기술'을 소개했다. 파편화된 범죄 데이터를 지식 그래프(Knowledge Graph)와 인공지능(AI)으로 전처리하여, 새로운 사기 수법을 분류하고 다중피해 위험도를 선제적으로 식별·예측해 수사관을 지원하는 기술적 접근법을 제시했다.

영국 포츠머스대학교 브라니슬라브 호크(Branislav Hock) 교수는 사기 범죄를 단순한 가해자-피해자의 관계가 아닌, 은행·통신사·온라인 플랫폼 등 '합법적 공유 생태계에 대한 조직적 공격'이자 '집단행동의 문제'로 규정했다. 또한 이해관계자 간 명확한 역할 분담과 비용·편익이 비례하는 '제도적 설계(Institutional Design)'가 뒷받침될 때 비로소 성공적인 민관 파트너십(PPP)이 작동할 수 있음을 영국의 사례를 통해 강조했다.

싱가포르 경찰청 사기방지사령부 에일린 얩(Aileen Yap) 국장은 범정부적·범사회적(Whole of Society) 차원의 싱가포르 사기 대응 인프라를 발표했다. AI 스팸 차단 앱 '스캠쉴드(ScamShield)', 이체 지연 및 차단 기능인 쿨링오프 및 머니 락(Money Lock) 제도뿐 아니라 피해자가 사기임을 인지하지 못하는 경우에도 경찰 직권으로 계좌를 강제 동결할 수 있는 세계 최초의 '사기 방지법(Protection from Scams Act)' 등 강력하고 선제적인 보호 조치들을 공유하여, 날로 교묘해지는 다중피해 사기 범죄에 맞서 향후 우리 수사 및 금융 당국이 나아가야 할 구체적인 정책 방향성을 제시했다.

수사 일선을 대표해 발제에 나선 경기남부경찰청 반부패범죄수사대 최승우 경감은 치안 현장에서 마주한 피싱 범죄의 진화 양상을 발표했다. 동남아 거점의 범죄 단지화, 유심(USIM)과 통신 중계기를 전문 공급하는 IT 인프라망의 발달, 본 조직을 노리는 '약탈적 기생 조직(핑돈 사기)'의 등장 및 가상화폐를 활용한 자금 세탁 등 범죄 고도화를 분석하며, 자금 흐름을 끊기 위한 공학적 탐지 솔루션과 적극적인 국제 공조의 시급성을 주창했다.

이어진 종합 토론에서는 경찰대학 강욱 교수가 좌장을 맡은 가운데, 한림대학교 김지온 교수, 전북대 민경선 교수, UNODC 사이버·기술범죄 글렌 프리차드(Glen Prichard) 부서장, 영국 내무부 에블린 팡(Evelyn Fang) 선임정책자문관이 패널로 참여해 'UN 사이버 범죄 방지 협약(UN Convention against Cybercrime)'을 화두로 열띤 논의를 펼쳤다.

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이번 국제세미나는 단일 국가나 기관의 역량만으로는 막기 어려운 '초국경적 사이버 재난'에 맞서, 안전한 글로벌 사이버 생태계 구축을 위한 실효적 연대의 마중물이 될 것으로 기대된다. 특히 검·경 핵심 인사와 국내외 최고 전문가들이 한자리에 모여 통합 네트워크를 구축함으로써, 향후 국경을 초월한 실질적인 수사 공조와 범죄 대응력이 크게 고도화될 전망이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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