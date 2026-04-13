화성시, 공공-학교 도서관 연계 강화

독서문화진흥 실무협약 체결

학부모 동화구연자격증 과정 등 협력사업 추진

경기 화성특례시 화성동탄중앙도서관은 화성오산교육지원청과 13일 화성동탄중앙도서관에서 독서문화진흥 및 상호 협력을 위한 실무협약을 체결했다.

윤미영 화성특례시 도서관정책과장(왼쪽)과 권대은 화성오산교육지원청 평생교육건강과장이 지역 독서문화 진흥을 위한 실무협약을 체결하고 협약서를 들어 보이며 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 공공도서관과 학교도서관 간 연계를 강화하고, 지역 교육 자원의 효율적 공유를 통해 시민과 학생이 함께 누릴 수 있는 풍요로운 독서 환경을 조성하기 위해 추진됐다. 양 기관은 이번 협약을 계기로 독서문화 기반 확산은 물론, 학생과 시민이 함께 누릴 수 있는 통합적 독서문화 환경 조성에 협력해 나갈 계획이다.

협약의 주요 내용은 ▲공공도서관과 학교도서관 간 연계 강화 ▲독서생태계 구축을 위한 기반 및 인프라 공유 ▲통합적 독서문화 프로그램 개발 및 홍보 등이다.

특히 이번 협약은 공공도서관과 학교도서관이 각각 보유한 인적·물적 자원을 유기적으로 연결해 지역 내 독서문화 저변을 확대하고, 학생들의 독서활동과 시민의 평생학습 기회를 함께 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다. 또한 다양한 독서 관련 프로그램을 공동으로 발굴·운영함으로써 세대와 공간을 아우르는 독서문화 협력 체계를 마련해 나갈 방침이다.

이번 협약을 바탕으로 학부모 동화구연자격증 과정도 추진될 예정이다. 해당 사업은 학부모가 독서문화 활동의 수요자에 머무르지 않고 지역사회 독서문화진흥의 주체로 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 화성동탄중앙도서관은 거점 공간이자 현장 지원기관으로서 홍보와 큐레이션, 시설 사용 협조, 도서관 내 인형극 공연 기회 제공 등을 맡는다. 이를 통해 교육과 자원봉사, 재능기부로 이어지는 선순환 구조를 구축하고, 지역 독서문화 확산의 새로운 모델로 자리잡을 것으로 기대된다.

윤미영 도서관정책과장은 "이번 협약은 공공도서관과 교육지원청이 함께 지역의 독서문화를 보다 촘촘하게 연결하는 출발점"이라며 "시민과 학부모가 함께 참여하고 체감할 수 있는 생활밀착형 독서문화 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 화성동탄중앙도서관과 화성오산교육지원청은 이번 협약을 계기로 지역 교육 자원과 공간, 프로그램을 유기적으로 연계해 학생과 시민이 함께 성장할 수 있는 독서친화도시 조성에 힘쓸 계획이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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