롯데SK에너루트가 두번째 수소 연료전지 발전소인 '울산하이드로젠파워1호'를 준공, 상업 운전을 개시했다고 13일 밝혔다.

울산하이드로젠파워1호 전경. SK가스 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데SK에너루트는 SK가스, 롯데케미칼, 에어리퀴드코리아가 수소 사업을 추진하기 위해 2022년 설립한 합작법인이다. 울산하이드로젠파워1호는 지난해 6월 상업 가동에 돌입한 울산하이드로젠파워2호에 이은 두 번째 발전소다.

울산하이드로젠파워1호의 발전 규모는 20㎿다. 롯데SK에너루트는 올해 12월까지 총 80㎿ 규모 발전소의 종합 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

이 발전소는 롯데케미칼 울산공장 부지 내에 설치돼 향후 20년간 운영될 예정이다. SK가스 자회사와 롯데화학군 공장에서 발생하는 부생수소를 공급받아 전력을 생산한다.

AD

울산하이드로젠파워1호에는 한국산업단지공단이 주관하는 울산미포국가산단 에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업의 일환으로 국비 지원을 받아 추진 중인 ORC(유기랭킨사이클) 시스템이 연계될 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>