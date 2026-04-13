與 대전시장 후보에 허태정 전 시장 확정

이장우 현 시장과 재대결

더불어민주당 6·3 지방선거 대전시장 후보로 허태정 전 대전시장이 13일 확정됐다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 민주당 당사에서 대전시장 후보 경선 결선 투표 결과를 발표했다. 지난 11일부터 사흘간 진행된 결선 끝에 허 후보가 장철민 후보를 제치고 최종 후보로 확정됐다.

당규에 따라 각 후보의 득표율은 공개되지 않았다.

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허 후보는 참여정부 청와대 행정관과 대전 유성구청장을 거쳐 2018년 지방선거에서 대전시장에 당선됐다. 2022년 지방선거에서는 이장우 현 시장과 맞붙어 패배, 낙선했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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