이장우 현 시장과 재대결

더불어민주당 6·3 지방선거 대전시장 후보로 허태정 전 대전시장이 13일 확정됐다.

與 대전시장 후보에 허태정 전 시장 확정
AD
원본보기 아이콘

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 민주당 당사에서 대전시장 후보 경선 결선 투표 결과를 발표했다. 지난 11일부터 사흘간 진행된 결선 끝에 허 후보가 장철민 후보를 제치고 최종 후보로 확정됐다.


당규에 따라 각 후보의 득표율은 공개되지 않았다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"사는 낙이 사라졌다" 한국인들 한숨..."지금이 기회" 쓸어담는 외국인들 "사는 낙이 사라졌다" 한국인들 한숨..."지금이 기...
AD

허 후보는 참여정부 청와대 행정관과 대전 유성구청장을 거쳐 2018년 지방선거에서 대전시장에 당선됐다. 2022년 지방선거에서는 이장우 현 시장과 맞붙어 패배, 낙선했다.


정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈