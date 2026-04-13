백지영 "무지로 인한 잘못…앞으로 주의할 것"

가수 백지영이 쿠팡 프레시백을 사적 용도로 사용해 논란이 일자 "무지로 인해 잘못된 모습을 보였다"며 사과했다.

13일 백지영과 유튜브 채널 '백지영 Back Z Young' 제작진은 "최근 업로드된 영상 중 쿠팡 프레시백을 외부로 반출해 사용한 장면으로 시청자분들께 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

가수 백지영 부부가 쿠팡 프레시백을 개인 용도로 사용한 데 대해 사과했다. 백지영 유튜브 채널 AD 원본보기 아이콘

쿠팡 프레시백에 물건을 담는 가수 백지영. 백지영 유튜브 채널 원본보기 아이콘

전날 공개된 영상에는 백지영·배우 정석원 부부가 프레시백에 물건을 담아 캠핑을 떠나는 모습이 담겼다. 프레시백은 신선 제품을 배송하는 쿠팡의 재사용 보냉백으로 반납하는 것이 원칙이다.

이 같은 모습이 공개되자 다수의 누리꾼은 "프레시백을 개인 용도로 사용하는 것은 부적절하다"고 지적했다. 누리꾼들은 "프레시백을 왜 캠핑장에 가져간 거냐" "이해가 안 가는 행동이다" 등의 반응을 남겼다.

제작진은 "지적해 주신 불편함에 깊이 공감한다"며 "해당 장면은 즉시 삭제 및 재편집을 완료했다"고 전했다. 이어 "앞으로 콘텐츠 제작 시 더욱 세심하게 살피고, 보내주시는 애정에 보답할 수 있도록 각별히 주의할 것을 약속드린다"고 말했다.

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백지영 부부도 "안일한 마음으로 꼼꼼히 챙기지 못한 점에 대해서 제작진보다 저희가 더 죄송한 마음"이라며 고개를 숙였다. 이들 부부는 "콘텐츠가 잘되는 것보다 보시는 분들 마음을 더 헤아리도록 노력하겠다"며 "더불어 사용 방법을 잘 확인하지 않고 사용한 점에 대해 쿠팡 측에도 사과를 전한다"고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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