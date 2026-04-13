이란 피스타치오 생산 세계 2위

공급 차질로 가격 급등…2년새 30%↑

이란 전쟁이 세계 에너지 공급망을 뒤흔들고 있는 가운데 제과업계에서 널리 쓰이는 견과류인 피스타치오 가격이 8년 만의 최고치로 치솟았다. 이란은 세계 2위의 피스타치오 생산국으로, 세계 수출에서 차지하는 비중이 3분의 1에 달한다.

초콜릿 아이스크림과 피스타치오 아이스크림. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

12일(현지시간) 블룸버그 통신은 유럽계 시장 분석업체 엑스파나 마켓의 자료를 인용해 피스타치오 가격이 지난달 파운드당 4.57달러(약 6800원)를 기록했다고 보도했다. 이는 지난해 말(4.30달러) 대비 6.3% 상승한 것으로 2018년 5월 이후 최고치에 해당한다. 피스타치오 가격은 2년 동안 약 30% 올랐다.

피스타치오는 원물 자체로도 소비되지만 아이스크림, 초콜릿 제품, 음료 등의 재료로도 널리 쓰인다. 특히 한국에서 크게 유행한 두바이 초콜릿과 '두바이 쫀득 쿠키'(두쫀쿠)의 재료이기도 하다.

엑스파나 마켓의 견과류 분석가인 닉 모스는 블룸버그와의 인터뷰에서 "이란의 피스타치오 무역은 작황 부진과 지난 1월 시위 진압에 따른 여파로 수출 조율이 어려워져 이미 공급이 위축된 상태였다"며 "이번 전쟁으로 상황이 더 악화해 세계 시장에 공급할 물량이 급격히 줄어들고 있다"고 설명했다. 이어 그는 "중동은 피스타치오의 주요 생산지이자 물류 허브이기 때문에 이 지역의 혼란에 피스타치오 가격이 민감하게 반응할 수밖에 없다"고 덧붙였다.

물류 차질도 수급에 악영향을 끼치고 있다. 미국의 견과류 전문 공급 업체인 '크라운 포인트'의 갸나 란잔 다스 사업본부장은 "전쟁으로 해운사들이 지난달 2일부터 중동행 신규 예약을 전면 취소했다"며 "연간 약 90억 달러 규모의 견과류를 수입하는 인도로의 공급망에도 차질이 발생한 상태"라고 설명했다.

엑스파나는 아랍에미리트(UAE)나 튀르키예 등 주요 물류 허브로 가는 운송 경로가 차단된 상태라고 전했다. 다만 이란 동북부에 집중된 피스타치오 농장의 직접적 피해 여부는 확인되지 않았다.

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이 같은 공급난이 계속될 경우 식품 업체들은 피스타치오 함유 제품의 가격을 올리거나 배합 비율을 낮추거나 또는 저렴한 대체재를 사용할 것으로 보인다. 다스 본부장은 "가격 문제 때문에 견과류를 교체하는 것은 업계에서 흔한 일이나 주재료였던 피스타치오를 다른 재료로 바꾸기는 쉽지 않을 것"이라며 "올여름 아이스크림에서 피스타치오 맛을 보기 힘들어지거나 맛이 훨씬 연해질 가능성이 클 것 같다"고 말했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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