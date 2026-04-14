12일 코첼라 아웃도어 시어터

뱅뱅뱅·거짓말 등 60분간 열창

트로트, 한글…사막 달군 K팝

"올해 20주년, 곧 성인식 할 것"

빅뱅이 13일(한국시간) 미국 캘리포니아주 인디오에서 열린 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 아웃도어 시어터 무대를 꾸미고 있다. 코첼라 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

"코첼라, 안녕. 우리가 돌아왔다."

그룹 빅뱅이 세계 최대 음악 축제인 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 무대에서 데뷔 20주년 활동의 포문을 열었다.

빅뱅은 13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 인디오에서 열린 코첼라 아웃도어 시어터 무대에 올라 60분간 단독 공연을 펼쳤다. 2020년 팬데믹 여파로 출연이 무산된 이후 6년 만에 성사된 무대다.

이번 공연은 빅뱅이 5인조에서 3인조로 재편된 이후 처음 선 대형 무대다. 정식 공연 역시 2017년 서울 고척스카이돔과 일본 도쿄돔 등에서 진행된 '라스트 댄스(LAST DANCE)' 투어 이후 9년 만이다.

현장을 가득 메운 수만 명의 관객은 멤버들의 이름이 호명되자 일제히 환호하며 이들의 귀환을 반겼다. 공연은 대형 화면에 우주인 영상이 흐르며 시작됐고, 대성·태양·지드래곤의 이름이 차례로 등장했다. 이어 데뷔 연도인 2006이 2026으로 바뀌는 순간 객석에서는 함성이 터져 나왔다.

지드래곤은 "빅뱅 20주년이 이제 막 시작됐다"며 "더 큰 무대와 프로젝트가 기다리고 있으니 기대해 달라"고 말했다. 대성은 "이 순간을 오래 기다려왔다"며 "첫 코첼라 무대인 만큼 모두 함께 즐겨 달라"고 분위기를 끌어올렸다.

오프닝 곡은 '뱅뱅뱅'이었다. 붉은 조명과 깃발을 활용한 강렬한 연출 속에서 멤버들은 100% 라이브로 무대를 압도했다. 이어 '판타스틱 베이비', '맨정신', '루저'를 잇달아 선보이며 현장 열기를 최고조로 끌어올렸다. 지드래곤은 퍼 재킷을, 대성과 태양은 가죽 재킷을 착용해 카리스마 넘치는 무대를 완성했다.

데뷔 초 곡 '눈물뿐인 바보'는 3인 체제로 재해석됐다. 원곡의 풋풋함 대신 세월의 깊이가 더해진 성숙한 보컬이 돋보였다. '하루하루'와 '거짓말'은 감성적인 편곡으로 색다른 분위기를 연출했다.

멤버별 무대도 이어졌다. 태양은 '링가링가'에서 상의를 탈의하며 원숙한 매력을 드러냈고, 지드래곤은 무대 아래로 내려가 관객의 휴대전화로 셀피를 찍으며 '파워(Power)'를 열창했다. GD&태양 유닛의 '굿보이'는 12년 전 향수를 자극했다. 대성은 '안녕하세요. 대성입니다'라는 한글 자막과 함께 '한도초과', '날 봐, 귀순'을 선보이며 K트로트의 흥을 전 세계 팬들에게 전달했다.

빅뱅이 13일(한국시간) 미국 캘리포니아주 인디오에서 열린 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 아웃도어 시어터 무대를 꾸미고 있다. 코첼라 유튜브 캡처 원본보기 아이콘

공연 말미 멤버들은 "우리는 여전히 함께하고 있다"고 강조했다. 2022년 4월 발표한 '봄여름가을겨울'로 여운을 남기며 무대는 마무리됐다.

이번 공연은 2세대 K팝 IP의 상업적 잠재력을 다시 확인한 계기로 평가된다. 한 가요업계 관계자는 "이번 무대는 단순한 향수를 넘어 여전히 강력한 수익 창출이 가능한 지식재산권(IP)임을 입증했다"며 "아티스트의 서사와 정체성이 뒷받침된다면 IP는 자본과 결합해 지속적으로 확장될 수 있다"고 분석했다.

업계는 코첼라를 시작으로 이어질 20주년 글로벌 투어 매출이 최소 1600억~2000억원에 이를 것으로 전망한다. 과거 150만명을 동원한 '메이드(MADE)' 투어 성과와 최근 급등한 티켓 가격, 글로벌 팬덤의 구매력 강화를 반영한 수치다. 단일 투어 매출이 3000억원을 넘어설 가능성도 제기된다.

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황지원 iM증권 연구원은 "10주년 투어 당시 한국·일본·홍콩에서 100만명 이상의 관객을 동원한 만큼 수익 기여도가 클 것"이라며 "특히 일본과 중국 시장에서의 성과가 관건"이라고 전망했다. 이어 "2016년 일본 돔·스타디움 투어 186만명, 중국 아레나 투어 50만명을 기록한 경험이 있다"며 "중국 공연 재개 여부와 일본 내 공연장 수급 변수는 있지만, MD와 라이선싱 협업 확대를 통해 매출 고성장이 가능할 것"이라고 내다봤다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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